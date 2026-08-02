Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић рекао је да је у злочиначкој акцији "Олуја" 1995. године неповратно измијењена етничка структура на простору Републике Српске Крајине.
Како додаје, Србима је годинама након тога онемогућаван повратак и брисани су трагови њиховог вишевијековног постојања.
"Извршено је етничко чишћење Срба из Републике Српске Крајине", рекао је Нуждић Срни поводом предстојећег обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године у Мркоњић Граду.
Нуждић је подсјетио да су Срби из Републике Српске Крајине и Босанске Крајине један народ, повезан заједничком историјом и судбином.
"Злочиначком акцијом `Олуја`, а након тога падом 13 западно-крајишких општина, један народ из двије Крајине поново је доживио исту трагедију – прогон, губитак домова, имовине и завичаја", подсјетио је Нуждић.
Он је истакао да то није био само губитак територије, већ покушај брисања читавог народа са простора који је вијековима насељавао.
"Посебно поражава чињеница да за злочине почињене над српским народом ни данас није задовољена правда. Хашки трибунал, који је требало да буде симбол правде, ослобађањем хрватских генерала послао је поруку да за убиства и прогон Срба нико не мора одговарати", нагласио је Нуждић.
Он је подсјетио да је деведесетих година 20. вијека српски народ поново био приморан да се брани од идеологија које су иза себе оставиле Јасеновац, Јадовно, Козару и многа друга мјеста српског страдања.
Према његовим ријечима, 1995. година представљала завршну фазу тог процеса, започетог још у вријеме Независне Државе Хрватске, са циљем да Срби нестану са простора на којем су вијековима живјели.
Он је рекао да је уз подршку НАТО-а и прећутну сагласност Запада, Хрватска војска у мају 1995. године извела акцију "Бљесак", а у августу и акцију "Олуја", којом је окончано постојање Републике Српске Крајине.
"Недуго затим, уз подршку НАТО-а и садејство јединица такозване Армије БиХ, извршена и агресија на Републику Српску кроз операције `Јужни потез` и `Маестрал`", рекао је Нуждић.
Он је додао да је обавеза институција Републике Српске да истину сачувају од заборава, закључујући да иако Република Српска Крајина више не постоји, не смије се дозволити да изблиједи сјећање на њене жртве и страдалнике.
Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година, што представља посебан "црни рекорд" грађанског рата деведесетих на простору бивше Југославије, указују у "Веритасу".
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида.
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