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Цвијановић: Народно окупљање у Кожухама потврдило снагу заједништва

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 11:43

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Жељка Цвијановић у Кожухама код Добоја
Фото: Срна

Народно окупљање у Кожухама код Добоја потврдило је снагу заједништва које вијековима чува српски народ и наш идентитет, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић током прославе Илиндана.

"Срећна сам што сам са свештенством Српске православне цркве и вјерујућим народом прославила овај велики празник", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Добој

Илиндан

Свети Илија

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