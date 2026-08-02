Цвијановић: Народно окупљање у Кожухама потврдило снагу заједништва

Аутор:АТВ редакција
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Народно окупљање у Кожухама код Добоја потврдило је снагу заједништва које вијековима чува српски народ и наш идентитет, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић током прославе Илиндана.
"Срећна сам што сам са свештенством Српске православне цркве и вјерујућим народом прославила овај велики празник", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Народно окупљање у Кожухама код Добоја, поводом крсне славе села и Храма Светог пророка Илије, још једном је потврдило снагу заједништва које вијековима чува српски народ и наш идентитет на овим просторима.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 2, 2026
Срећна сам што сам са свештенством Српске православне цркве и вјерујућим… pic.twitter.com/sEesLoxlxW
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