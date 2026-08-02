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Соколац прославио Дан и славу општине

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 12:34

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У Цркви Светог пророка Илије на Сокоцу, је поводом Дана и крсне славе општине - Илиндана, служена Света литургија, обављен славски обред, а потом је улицама прошла свечана литија.
Фото: Срна

У Цркви Светог пророка Илије на Сокоцу, данас је поводом Дана и крсне славе општине - Илиндана, служена Света литургија, обављен славски обред, а потом је улицама прошла свечана литија.

Начелник општине Соколац Страхиња Башевић рекао је да се крсна слава и Дан општине ове године обиљежавају у духу помињања свих оних који су заслужни за то што српски народ данас живи у слободи.

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- Шаљемо поруку да је данас дан јединства, слоге и окупљања у нашој општини - поручио је Башевић и додао да се сви на Сокоцу требају окренути интересима општине, без обзира на одређене разлике.

Башевић је свештенству црквене општине Соколац, као и свим становницима ове локалне заједнице честитао крсну славу и Дан општине.

Након свечане литије, код Централног спомен-обиљежја српским борцима служен је парастос и положен вијенац.

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Обиљежавање Илиндана почело је синоћ вечерњим богослужењем, након којег је одржана свечана академија на којој су уручена општинска признања, а највеће признање - Повеља општине, ове године додијељена је предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу.

(Срна)

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Тагови :

Соколац

Крсна слава

Свети Илија

Страхиња Башевић

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