Соколац прославио Дан и славу општине

Аутор:АТВ редакција
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У Цркви Светог пророка Илије на Сокоцу, данас је поводом Дана и крсне славе општине - Илиндана, служена Света литургија, обављен славски обред, а потом је улицама прошла свечана литија.
Начелник општине Соколац Страхиња Башевић рекао је да се крсна слава и Дан општине ове године обиљежавају у духу помињања свих оних који су заслужни за то што српски народ данас живи у слободи.
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- Шаљемо поруку да је данас дан јединства, слоге и окупљања у нашој општини - поручио је Башевић и додао да се сви на Сокоцу требају окренути интересима општине, без обзира на одређене разлике.
Башевић је свештенству црквене општине Соколац, као и свим становницима ове локалне заједнице честитао крсну славу и Дан општине.
Након свечане литије, код Централног спомен-обиљежја српским борцима служен је парастос и положен вијенац.
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Обиљежавање Илиндана почело је синоћ вечерњим богослужењем, након којег је одржана свечана академија на којој су уручена општинска признања, а највеће признање - Повеља општине, ове године додијељена је предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу.
(Срна)
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