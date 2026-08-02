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За будућност младих: Веће стипендије за студенте од наредне академске године

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 13:30

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Кампус Бањалука
Фото: ATV

Фонд "Др Милан Јелић" од академске 2026/27. године повећаће стипендије за сва три циклуса студија, а буџет Фонда повећан је са 750.000 КМ на 1.125.000 КМ.

Из Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске саопштено је да Фонд наставља да пружа снажну подршку најбољим студентима и младим истраживачима.

"Знање и будућност младих остају приоритет Владе Републике Српске и Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање, јер улагање у образовање представља најсигурније улагање у будућност Републике Српске", навели су из ресорног министарства на "Инстаграму".

Из Министарства поручују да Српска улаже у студенте и да будућност почиње са образовањем, преноси Срна.

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Тагови :

Фонд др Милан Јелић

Стипендије

стипендија Република Српска

стипендија

Влада Републике Српске

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