Logo

У Крајини оборили Гинисов рекорд: 20 људи стало у Голфа

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 08:09

Коментари:

0
Обарање Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.
Фото: РТВ Сана

Како јављају крајишки медији, Сански Мост је јуче свједочио необичном подухвату - обарању Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.

Циљ је био да се 20 особа смјести у ово легендарно ауто у чему се на крају и успјело.

Остало је још да организација за Гинисов рекорд и званично потврди овај резултат и прогласи обарање рекорда успјелим, јавља “РТВ Сана”.

Овај несвакидашњи догађај организован је од стране Олдтимер клуба 1912 Сански Мост у склопу Сана Ретро Фестивала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сански Мост

Гинисов рекорд

Голф

олдтајмери

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Више мртвих у тешком удесу на улазу у Котор Варош

6 ч

0
Икона Светог Илије Громовника.

Друштво

Ако данас урадите ову једну ствар, навући ћете гњев Илије Громовника

6 ч

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу

16 ч

1
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Србија

Таксиста намјерно прегазио човјека, замало покосио и бебу у колицима

16 ч

0

Више из рубрике

Икона Светог Илије Громовника.

Друштво

Ако данас урадите ову једну ствар, навући ћете гњев Илије Громовника

6 ч

0
Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

Друштво

Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

17 ч

0
Десето јубиларно дружење Марковића „Заједно у родном крају”

Друштво

Десето јубиларно дружење Марковића "Заједно у родном крају"

18 ч

0
Сунцокрети

Друштво

Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

19 ч

0

  • Најновије

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у Москви је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

14

12

Вучић стигао у манастир Рмањ, дочекао га Додик

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима