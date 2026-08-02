У Крајини оборили Гинисов рекорд: 20 људи стало у Голфа

Аутор:АТВ редакција
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Како јављају крајишки медији, Сански Мост је јуче свједочио необичном подухвату - обарању Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.
Циљ је био да се 20 особа смјести у ово легендарно ауто у чему се на крају и успјело.
Остало је још да организација за Гинисов рекорд и званично потврди овај резултат и прогласи обарање рекорда успјелим, јавља “РТВ Сана”.
Овај несвакидашњи догађај организован је од стране Олдтимер клуба 1912 Сански Мост у склопу Сана Ретро Фестивала.
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