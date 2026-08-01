Таксиста намјерно прегазио човјека, замало покосио и бебу у колицима

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у четвртак у Раковици након сукоба у саобраћају који је убрзо прерастао у физички обрачун, а потом и у намерно гажење и уништавање имовине.
Снимак са надзорних камера сада је открио драматичне детаље овог догађаја.
Како се види на снимку, таксиста Ђ. Ј. (25) је након физичког обрачуна сјео у "шкоду октавију" и при великој брзини кренуо ка М. Ј. (44) који је у том тренутку стајао на коловозу.
У том тренутку одиграо се најјезивији детаљ драме - такси возило је пројурило тик поред дјечијих колица у којима се налазила беба, за длаку избјегавши стравичну трагедију.
Подсјетимо, таксиста је возилом ударио М. Ј., а потом је изашао из аутомобила држећи металну шипку у рукама и пред запањеним пролазницима почео бесомучно да лупа "шкоду фабију" у власништву повријеђеног мушкарца.
Повријеђеном М. Ј. помоћ је најприје указала екипа Хитне помоћи, након чега је збринут у Ургентном центру, гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде.
О случају је обавјештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу и ради на утврђивању свих околности овог језивог инцидента, преноси Телеграф.рс.
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