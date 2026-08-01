Језиви детаљи злочина: Брат убио сестру мачетом, па пресудио себи

Аутор:АТВ редакција
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Тијела брата и сестре пронађена су данас на шестом спрату зграде на Бежанијској коси, а како се незванично сазнаје, мушкарац Б. П. (48) је убио сестру мачетом, а након тога пресудио себи.
Како сазнаје Блиц, злочин се догодио у њиховом стану. Мушкарац је, након убиства, наводно пресјекао себи врат, а затим се убадао у стомак и насмрт искрварио.
Према извору, полиција је затекла језиву сцену у стану.
Србија
У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току
- Станари су осетили ужасан смрад последњих дана. На крају је један комшија развалио врата и затекао узнемирујући призор - наводи извор поменутог портала.
Полиција тим форензике су тренутно на увиђају, а на лицу мјеста је и Хитна помоћ.
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