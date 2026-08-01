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Језиви детаљи злочина: Брат убио сестру мачетом, па пресудио себи

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:44

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тијела брата и сестре пронађена су данас на шестом спрату зграде на Бежанијској коси, а како се незванично сазнаје, мушкарац Б. П. (48) је убио сестру мачетом, а након тога пресудио себи.

Како сазнаје Блиц, злочин се догодио у њиховом стану. Мушкарац је, након убиства, наводно пресјекао себи врат, а затим се убадао у стомак и насмрт искрварио.

Према извору, полиција је затекла језиву сцену у стану.

Полиција Србија

Србија

У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току

- Станари су осетили ужасан смрад последњих дана. На крају је један комшија развалио врата и затекао узнемирујући призор - наводи извор поменутог портала.

Полиција тим форензике су тренутно на увиђају, а на лицу мјеста је и Хитна помоћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Београд

Убиство

Самоубиство

пронађена тијела

брат убио сестру

Коментари (0)

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