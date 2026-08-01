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Додик: Срамота и увреда за српске жртве да Елфета Весели слободно хода

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:40

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик поручио је да је срамота и увреда за српске жртве да Елфета Весели убица дванаестогодишњег Слободана Стојановића, данас слободно хода.

- Монструм жена, убила је дјечака од 13 година, који је хтио да дође до свог пса љубимца. Она је дјечака распорила, јуначила се над тим невиним и нејаким тијелом, а добила је срамних 13 година за то убиство. Да понижење српске жртве, малог Слободана, а и свих нас буде још веће, она данас слободно хода Илиџом - поручио је Додик на свом Икс налог, те додао:

- Снажна и стабилна Република Српска је једина гаранција да ће наш народ сачувати своја права, достојанство и истину о страдању.

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Тагови :

Милорад Додик

Елфета Весели

Слободан Стојановић

Република Српска

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