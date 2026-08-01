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Додик објавио снимак бербе: Шљива је симбол српства

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 15:48

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Лидер СНСД-а Милорад Додик у воћњаку
Фото: Screenshort/X

Шљива је симбол српства, наше традиције и карактера, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс, уз објављени снимак са бербе.

Додик је истакао да ово воће носи дубоку симболику која осликава српски народ.

"Шљива је симбол благости и широкогрудости, али и пркоса и одлучности, баш какви смо и ми", нагласио је Додик.

Осим традиционалног значаја, предсједник СНСД-а се осврнуо и на овогодишњи род, истичући да су рад и савремена механизација донијели врхунске резултате. Према његовим ријечима, година је била изузетно родна, због чега се очекује максималан принос.

"Берба је почела. Род је најбољи откако је засађен овај воћњак. Година је родна, очекује се максималан принос. У првом маху биће сабрано око 1.500 тона шљива. Наравно, потребно је да се ради. Веома смо задовољни родом који је ове године максималан. Данас на овом воћњаку ради један број људи и употребљава се нова механизација", рекао је Додик у видео-запису.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

берба

Воћњак

Шљива

Република Српска

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