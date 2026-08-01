У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току

Аутор:АТВ редакција
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Два тијела пронађена су данас у стану на Бежанијској коси, у Београду. Како се сазнаје, то су тијела рођених брата и сестре.
Испред зграде су комшије, полиција и Хитна помоћ.
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Према информација портала Телеграф.рс, комшије нису ништа чуле и не знају шта се догодило.
У току је увиђај.
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