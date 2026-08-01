Logo

У стану пронађена тијела брата и сестре: Увиђај у току

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:37

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Два тијела пронађена су данас у стану на Бежанијској коси, у Београду. Како се сазнаје, то су тијела рођених брата и сестре.

Испред зграде су комшије, полиција и Хитна помоћ.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

Регион

У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

Према информација портала Телеграф.рс, комшије нису ништа чуле и не знају шта се догодило.

У току је увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

пронађена тијела

Полиција

увиђај

Коментари (0)

Прочитајте више

овце стадо животиње

Друштво

Потврђена три случаја бруцелозе код људи

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

4 ч

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Претицање аутомобила са десне стране на ауто-путу може вас коштати 100 евра

4 ч

0
Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Свијет

На сахрани мужа сазнала да није једина љубавница: ''Варао је многе жене''

5 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарац (49) ухапшен због сумње да је полно узнемиравао малољетницу

4 ч

0
Покушао дроном да унесе пиштољ у затвор

Србија

Покушао дроном да унесе пиштољ у затвор

5 ч

0
Убијен хирург Александар Илић у Вршцу.

Србија

Колеге убијеног хирурга: ''Шокирани смо и затечени, био је диван човјек''

5 ч

0
Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна

Србија

Малољетници злостављали коња: Родитељима пријети строга казна

6 ч

0

  • Најновије

20

06

Додик: Српско страдање у "Олуји" не смије бити заборављено

19

53

Несрећа током шумских радова: Преврнуо се трактор, једна особа страдала

19

41

Десето јубиларно дружење Марковића "Заједно у родном крају"

19

34

Жуто злато Семберије: Сунцокрет све чешћи избор умјесто кукуруза

19

25

Бањалука за развој пољопривреде и села издвојила 1,7 милиона марака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима