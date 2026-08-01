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У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 16:03

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

На подручју Пуљштине код Пуле у периоду од 12 сати букнула су три већа пожара код Штоковаца и Бокордића, код села Орихи и у Качанима, због чега је на терену ангажовано 20 ватрогасаца са више ватрогасних возила, а гори и на Лабинштини.

У гашењу пожара на подручју Пуљштине учествују припадници Јавне ватрогасне станице Пула, уз помоћ свих околних добровољних ватрогасних друштава из Регионалне ватрогасне заједнице Пула, преноси Индекс.хр.

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Према ријечима команданта Јавне ватрогасне јединице Пула Ивице Ројнића, сви пожари на пулском подручју стављени су под контролу.

У њима је изгорјело више хектара траве и ниског раслиња. Истовремено је букнуо и пожар на подручју општине Опртаљ, у близини села Чепићи.

Тамо горе мјешовита шума, трава и ниско растиње на врло неприступачном терену.

Пожар гасе ватрогасци Јавне ватрогасне станице Умаг и добровољна ватрогасна друштва из Умага, Опртља и Буја, а на терену је 20 ватрогасаца са шест возила.

Због захтјевног и тешко приступачног терена, на којем је пожар захватио процијењених пет до 10 хектара површине, у помоћ су позвана два канадера.

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Током дана избила су још три пожара на Лабинштини. Први је букнуо у 9.38 сати у мјесту Влаково, док су преостала два избила око поднева у Ребурићима и Бргуду.

На гашењу је ангажовано укупно 17 ватрогасаца са девет возила. У гашењу учествују припадници Јавне ватрогасне станице Лабин и чланови добровољних ватрогасних друштава са подручја Лабинштине.

(Танјуг)

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Тагови :

пожар

Хрватска

Ватрогасци

Пула

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