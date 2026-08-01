У Хрватској букнуло више пожара: У гашењу учествује велики број ватрогасаца

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Пуљштине код Пуле у периоду од 12 сати букнула су три већа пожара код Штоковаца и Бокордића, код села Орихи и у Качанима, због чега је на терену ангажовано 20 ватрогасаца са више ватрогасних возила, а гори и на Лабинштини.
У гашењу пожара на подручју Пуљштине учествују припадници Јавне ватрогасне станице Пула, уз помоћ свих околних добровољних ватрогасних друштава из Регионалне ватрогасне заједнице Пула, преноси Индекс.хр.
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Према ријечима команданта Јавне ватрогасне јединице Пула Ивице Ројнића, сви пожари на пулском подручју стављени су под контролу.
У њима је изгорјело више хектара траве и ниског раслиња. Истовремено је букнуо и пожар на подручју општине Опртаљ, у близини села Чепићи.
Тамо горе мјешовита шума, трава и ниско растиње на врло неприступачном терену.
Пожар гасе ватрогасци Јавне ватрогасне станице Умаг и добровољна ватрогасна друштва из Умага, Опртља и Буја, а на терену је 20 ватрогасаца са шест возила.
Због захтјевног и тешко приступачног терена, на којем је пожар захватио процијењених пет до 10 хектара површине, у помоћ су позвана два канадера.
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Током дана избила су још три пожара на Лабинштини. Први је букнуо у 9.38 сати у мјесту Влаково, док су преостала два избила око поднева у Ребурићима и Бргуду.
На гашењу је ангажовано укупно 17 ватрогасаца са девет возила. У гашењу учествују припадници Јавне ватрогасне станице Лабин и чланови добровољних ватрогасних друштава са подручја Лабинштине.
(Танјуг)
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