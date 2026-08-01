Скоро 200.000 људи се вратило кући након пожара у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци су успјели да зауставе ширење шумског пожара на југозападу Француске, што је омогућило да се око 198.000 људи врати кућама након највеће мирнодопске евакуације у овој земљи.
Истовремено су букнули пожари на другим локацијама у Француској, због чега су хиљаде људи морале да напусте своје домове.
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Становништво се масовно враћа кућама у регији Жиронд, а евакуација се одвија у Вару, пренио је АП.
Пожар у Жиронду опустошио је површину од 420 километара квадратних борове шуме западно од Бордоа, што је површина четири пута већа од Париза.
Када су прошле седмице пожари у Француској и Шпанији били на врхунцу, око 330.000 људи било је потиснуто из својих домова и одмаралишта.
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Европа је континент који се најбрже загријава, двоструко брже од глобалног температурног просјека из осамдесетих година прошлог вијека.
(Срна)
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