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Скоро 200.000 људи се вратило кући након пожара у Француској

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 15:37

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Ватрогасци су успјели да зауставе ширење шумског пожара на југозападу Француске, што је омогућило да се око 198.000 људи врати кућама након највеће мирнодопске евакуације у овој земљи.

Истовремено су букнули пожари на другим локацијама у Француској, због чега су хиљаде људи морале да напусте своје домове.

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Становништво се масовно враћа кућама у регији Жиронд, а евакуација се одвија у Вару, пренио је АП.

Пожар у Жиронду опустошио је површину од 420 километара квадратних борове шуме западно од Бордоа, што је површина четири пута већа од Париза.

Када су прошле седмице пожари у Француској и Шпанији били на врхунцу, око 330.000 људи било је потиснуто из својих домова и одмаралишта.

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Европа је континент који се најбрже загријава, двоструко брже од глобалног температурног просјека из осамдесетих година прошлог вијека.

(Срна)

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Тагови :

Француска

пожар

пожар у Француској

евакуација

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