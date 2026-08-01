Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Саша Матић током своје богате каријере отпјевао је мноштво хитова, а новац зарађен од концерата, турнеја и наступа уложио је у некретнине.
Међу његовим бројним посједима посебно се издваја луксузна вила у Црној Гори која свакодневно привлачи погледе пролазника. Ова луксузна кућа налази се у Перасту, смјештена тик уз море.
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Ова историјска вила изграђена је у 18. вијеку, а у јавности се шушкало да је Саша Матић за њу морао да издвоји чак два милиона евра.
Здање носи назив „Палата Баловић“ и некада је заиста било дом познате породице Баловић.
Посебно је занимљиво да је у овој кући својевремено уживао и љетовао чувени Петар Петровић Његош. Управо на овом мјесту, владика је 1844. године написао своја позната дјела, међу којима су „Парис и Хелена“ (односно „Ноћ скупља вијека“). Као свједочанство ове богате историје, поред самог улаза у зграду и данас поносно стоји табла која потврђује да је ту некада боравио владика.
Некретнина се простире на два спрата, има четири собе и пространи салон. Иако је унутрашњост виле у потпуности прилагођена модерним захтјевима и потребама савременог живота, она је успјешно задржала аутентични шарм и историјски дух прошлих времена.
Сам Саша Матић не крије колико је везан за ово мјесто и Пераст генерално.
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– Ја волим да одем у Пераст и мени је тамо супер. Знате да је тамо гдје ја љетујем некада љетовао Његош. Сад, кад одем тамо, као да он љетује, отприлике се тако осјећам. Ја се увијек осјећам моћно и то је један од услова да се осјећам како треба — изјавио је пјевач.
Матић је такође додао да не воли да борави тамо непрекидно, већ да му је најљепше у септембру.
Како истиче, то је његово вријеме за прави одмор јер је тада у Перасту и најљепше. Иначе, он није једини пјевач који има некретнину на мору, пише Блиц.
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