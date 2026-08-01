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Добитак који нису очекивали: За ова четири знака стижу велике паре

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:15

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Овај 1. август мијења финансијску ситуацију за четири хороскопска знака, и то из коријена јер ће прилив новца бити огроман, па ће им то помоћи да се ријеше дугова са којима су се мјесецима мучили.

Астролози прогнозирају да ће ове хороскопске знакове - Дјевице, Ваге, Рибе и Овнове обрадовати велики добитак и то онај на који нису ни очекивали па ће све изгледати као право изненађење.

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Дјевица

Дјевице, сутра коначно наплаћујете оно што је ваше, а што су вам остали дужни. Било да се ради о старом дугу који вам враћају или заосталој заради на коју мјесецима чекате, та сума која лијеже на рачун рјешава велике ваше финансијске проблеме.

Прво што ћете урадити је да се ријешите минуса и рата. За вас почиње прави крај дугова. Више нећете морати да позајмљујете или да размишљате како да саставите крај са крајем, тврде астролози.

Ваге

Ваге су познате по штедљивости, али су се рачуни ипак нагомилали. Стиже шанса да се то ријеши одједном. Можда вас чека радни бонус или исплата од продаје, али новац ће бити сасвим довољан за све минусе. Чим те паре легну, најважније је да исплатите дугове.

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Опет ћете имати свој новац у џепу, а проблеми ће бити иза вас.

Рибе

Добитак који чека овај знак не подразумијева плату већ новац који долази као награда за упорност. Можда је у питању неки заостали хонорар, добитак или помоћ која стиже онда када сте мислили да је немогуће да се тако нешто догоди.

Када исплатите све што вас вуче назад, осјетићете олакшање какво дуго нисте искусили. Искористите тај моменат да коначно одахнете и престанете да се стресирате око сваког динара, пише Крстарица рс.

Ован

Овнови су преживјели тежак финансијски период, али сада се точак среће окреће у њихову корист. Стиже уплата која ће покрити све рупе у буџету. То је онај пријеко потребан вјетар у леђа који ће им омогућити да регулишу све неплаћене обавезе и дугове који су им стварали несаницу.

Саша Матић

Сцена

Саша Матић у Перасту посједује вилу у којој је некада љетовао Његош

Биће то сјајна шанса да се дугови оставе у прошлости, а у таквој ситуацији могуће је боље и сталоженије планирање будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

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