Паника на аеродрому у Хрватској, сви летови отказани

Аутор:АТВ редакција
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На Аеродрому Сплит данас је дошло до инцидента због којег је привремено обустављен комплетан ваздушни саобраћај.
Авион шпанске авио-компаније Ибериа остао је на писти након што му је по слијетању пукла гума на предњем стајном трапу. Инцидент се догодио на авиону типа Ербас који је из Мадрида слетио у 16.22 часа на лету ИБ0945.
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Локални медији наводе да је након слијетања дошло до пуцања гуме на предњем стајном трапу, због чега је летјелица остала заустављена на полетно-слетној стази, а аеродром је привремено обуставио сав ваздушни саобраћај. За сада нема информација да је било ко од путника или чланова посаде повријеђен, а надлежне службе раде на уклањању авиона са писте и нормализацији саобраћаја.
Сплитски аеродром је и претходне вечери имао проблеме у раду када је ваздушни саобраћај био привремено прекинут због појаве дрона у близини писте.
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