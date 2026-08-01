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Паника на аеродрому у Хрватској, сви летови отказани

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:16

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Путници на аеродрому.
Фото: Pixabay

На Аеродрому Сплит данас је дошло до инцидента због којег је привремено обустављен комплетан ваздушни саобраћај.

Авион шпанске авио-компаније Ибериа остао је на писти након што му је по слијетању пукла гума на предњем стајном трапу. Инцидент се догодио на авиону типа Ербас који је из Мадрида слетио у 16.22 часа на лету ИБ0945.

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Локални медији наводе да је након слијетања дошло до пуцања гуме на предњем стајном трапу, због чега је летјелица остала заустављена на полетно-слетној стази, а аеродром је привремено обуставио сав ваздушни саобраћај. За сада нема информација да је било ко од путника или чланова посаде повријеђен, а надлежне службе раде на уклањању авиона са писте и нормализацији саобраћаја.

Сплитски аеродром је и претходне вечери имао проблеме у раду када је ваздушни саобраћај био привремено прекинут због појаве дрона у близини писте.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

Сплит

Аеродром

инцидент

отказан лет

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