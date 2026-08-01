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Минић: Повељу не доживљавам као личну, него као заслугу Владе и институција Српске

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:47

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Повељу општине Соколац поводом Илиндана – Дана и крсне славе општине, доживљава не као личну заслугу, него заслугу Владе и институција Српске.

Минић је истакао да су резултати Владе видљиви кроз инфраструктурне пројекте, улагања и стварање бољих услова за живот грађана.

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"Када градимо путеве, градимо везе, градимо да нам дођу инвеститори, они који су отишли. Када градимо вртић, градимо будућност, а када градимо око војничког гробља Нови Зејтинлик, градимо сјећање", рекао је Минић новинарима на Сокоцу и додао да је ово дио великог пројекта у Републици Српској, при чему не треба издвајати појединца.

Предсједник Владе Републике Српске нагласио је да источни дио Републике, укључујући Соколац, заслужује континуирана улагања како би постао још боље мјесто за живот.

"Најбитније је да имамо инвестиције", рекао је Минић и навео да је у Републици Српској у току велики инвестициони циклус који даје конкретне резултате.

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Према Минићевим ријечима, запослено је 1.390 више него прошле године, повећана је наплата јавних прихода и смањена инфлација.

"То су подаци који се не могу прикрити. Имамо оно што се зове развој и желимо да Соколац буде дио тог развоја и да Република Српска са свим нашим општинама изгледа боље и љепше", поручио је Минић.

Он је захвалио грађанима Сокоца на указаном признању, наводећи да га оно додатно обавезује да чешће долази у ову локалну заједницу и ради на реализацији нових развојних пројеката.

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Премијер Минић присуствује на Сокоцу свечаној академији поводом Дана и славе општине - Светог пророка Илије, на којој ће му бити уручено и општинско признање.

(Срна)

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

Влада Републике Српске

Соколац

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