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Олуја у Невесињу и Берковићима направила вишемилионску штету

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
01.08.2026 19:24

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Уништени усјеви у Херцеговини.
Фото: АТВ

Десетак дана након олујног невремена и града који су погодили Невесиње и Берковиће, сабирају се огромни губици.

Око 347 хиљада марака штете је на пољопривреди у Берковићима, утврдила је комисија, док је у Невесињу већ сада извјесно да ће бити вишемилионска.

За свега неколико минута олујног невремена и града, Горану Дуку пропала је цијела сезона. Овај пољопривредник из Берковића међу онима је који су претрпјели највећу штету, а губици на његовом газдинству мјере се око 70 хиљада марака. Десетак дана након невремена покушава да спаси што се спасити да.

„Мени су настрадали купус, паприка и парадајз. Купуса је настрадало 7 хиљада комада, за паприку је комисија процијенила штету од 65%, а за парадајз 80%. Министарка је посјетила наше газдинство, надамо се да ће помоћи. Паприку смо санирали колико смо могли, ту има свашта поломљено, а купуса сам пресадио око 7.200 комада струка, гдје сам уложио око 2.000 КМ”, казао је Горан Дука из села Предоље код Берковића.

Помоћ ресорног министарства очекује 41 пољопривредник у овој општини код којих је комисија процијенила штету. Највише штете од невремена у Берковићима претрпјели су засади паприке. Пољопривредници кажу да ће овогодишњи приноси бити знатно умањени.

Око 347 хиљада марака штете на регистрованим пољопривредним газдинствима утврдила је комисија у Берковићима. Извјештај је већ стигао на адресу ресорног министарства и Владе Републике Српске.

„Очекујемо одговарајућу помоћ од стране Владе Српске. Што се тиче општине Берковићи, она ће стајати, као и увијек, уз своје пољопривреднике. У току је процедура доношења ребаланса буџета, након чега ћемо знати који је то износ са којим ћемо моћи подржати наше пољопривредне произвођаче”, истакао је начелник општине Берковићи Бојан Самарџић.

У Невесињу комисија за процјену штете од невремена има више посла. До сада су обрадили око 90% погођених пољопривредних газдинстава. Укупно 275 пољопривредника пријавило је штету, а већ сада се зна да ће она бити вишемилионска.

„На основу анализе података, причињена је штета на кромпиру површине 38,5 хектара, луку површине 9,5 хектара, житу површине 48 хектара, кукурузу површине 7 хектара, воћу са доминацијом шљиве (19.175 стабала) и осталим баштенским и повртарским културама површине 13,2 хектара”, рекао је начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој општине Невесиње Велибор Радовановић.

Невесињска комисија забиљежила је и 96 пријава материјалне штете на стамбеним и помоћним објектима. Град је тамо оштетио и на десетине аутомобила. Радовановић за АТВ каже да ће цјелокупни извјештај бити готов наредне седмице.

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