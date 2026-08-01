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Додик и Цвијановићева на обиљежавању Илиндана у Кожухама

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:57

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Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у добојском насељи Кожухе, гдје присуствују обиљежавању крсне славе овог села и храма посвећеног Светом пророку Илији.
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић стигли су у добојско насеље Кожухе, гдје ће присуствовати обиљежавању крсне славе овог села и храма посвећеног Светом пророку Илији.

Славска свечаност се одржава у порти Храма Светог пророка Илије, гдје ће бити одржано и народно весеље.

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Свечаности присуствују потпредсједник Народне скупштине Нина Букејловић, потпредсједник Владе Анђелка Кузмић, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић, посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић, градоначелник Добоја Борис Јеринић и руководство овог града.

У оквиру прославе Илиндана у храму Светог пророка Илије биће служено празнично вечерње, након чега ће бити дариван Часни крст, црквени барјаци и иконе, а потом ће литија проћи око храма.

Слиједи освештање славског колача и жита. Кумови славе ове године су Сања Вулић, Обрен Петровић и Радислав Николић.

У порти храма постављена је изложба ликовних радова Славка Тодоровића која је продајног карактера, а прикупљена средства биће усмјерена за лијечење обољелих од карцинома дојке.

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Илиндански дани у требавском селу Кожухе прерасли су у традицију, а у оквиру њих, осим вјерског обреда, одржавају се спортске и културне манифестације.

Храм у Кожухама изграђен је прије скоро пет деценија.

(Срна)

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Жељка Цвијановић

Добој

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