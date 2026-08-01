Додик и Цвијановићева на обиљежавању Илиндана у Кожухама

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић стигли су у добојско насеље Кожухе, гдје ће присуствовати обиљежавању крсне славе овог села и храма посвећеног Светом пророку Илији.
Славска свечаност се одржава у порти Храма Светог пророка Илије, гдје ће бити одржано и народно весеље.
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Свечаности присуствују потпредсједник Народне скупштине Нина Букејловић, потпредсједник Владе Анђелка Кузмић, замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић, посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић, градоначелник Добоја Борис Јеринић и руководство овог града.
У оквиру прославе Илиндана у храму Светог пророка Илије биће служено празнично вечерње, након чега ће бити дариван Часни крст, црквени барјаци и иконе, а потом ће литија проћи око храма.
Слиједи освештање славског колача и жита. Кумови славе ове године су Сања Вулић, Обрен Петровић и Радислав Николић.
У порти храма постављена је изложба ликовних радова Славка Тодоровића која је продајног карактера, а прикупљена средства биће усмјерена за лијечење обољелих од карцинома дојке.
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Илиндански дани у требавском селу Кожухе прерасли су у традицију, а у оквиру њих, осим вјерског обреда, одржавају се спортске и културне манифестације.
Храм у Кожухама изграђен је прије скоро пет деценија.
(Срна)
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