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Каран о злочину у Шушњару: Сјећањем показујемо одговорност према прецима

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:59

Коментари:

9
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да су усташе у Другом свјетском рату Србе прогониле, мучиле и клале широм НДХ, те да је Шушњар код Санског Моста мјесто гдје се њихова суровост показала у језивој мјери.

"То није био злочин над неким безименим 'народом' или 'становништвом', већ над Србима, који нису били случајне жртве. Они су убијани плански и систематски, у оквиру усташке идеологије која је за циљ имала уништење свега што је српско", истакао је Каран за Срну поводом сутрашњег обиљежавања догађаја од републичког значаја - злочина НДХ-а над Србима у Шушњару код Санског Моста 1941. године.

Он је навео да је деценијама покушавано да се страдање Срба у НДХ представи као опште, без имена, идентитета и припадности, међутим у новијој историји, како је створена Република Српска њене институције су почеле да обиљежавају страдања српског народа.

"Сјећањем на злочин у Шушњару показујемо нашу одговорност према онима који су страдали, али и према генерацијама које долазе. Наша је обавеза да њихову жртву чувамо од заборава, а да будуће генерације учимо истини. Њихова жртва нас обавезује да чувамо мир, слободу и достојанство нашег народа, али и да памтимо, јер наш заборав је поновно убијање жртава из реда сопственог народа", нагласио је Каран.

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Тагови :

Синиша Каран

Злочин над Србима

НДХ

геноцид у НДХ

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