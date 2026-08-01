Мигрантска криза поново пред вратима Европе, Српска остаје при свом ставу

Аутор:Милица Марјановић
Коментари:0
Док Европа покушава да пронађе одговор на нови талас илегалних миграција и пооштрава контролу својих граница, расте бојазан да би дио мигрантског притиска поново могао бити усмјерен ка Западном Балкану.
Европа поново тражи начин да смањи притисак илегалних миграција. Након приједлога да се убрза враћање миграната у земље кроз које су претходно прошли, у јавности се отворило питање може ли се дио тог терета поново прелити на Западни Балкан. У БиХ, међутим, поручују да нема аутоматског прихватања миграната. Сваки случај може бити реализован искључиво кроз Споразум о реадмисији и уз доказ да је особа у Европску унију ушла управо са територије Босне и Херцеговине.
„Ми можемо примати стране држављане у БиХ само онда када се испуне услови из Споразума о реадмисији. Дакле, он каже да можемо прихватити стране држављане који су ушли у ЕУ на начин да ако докажемо да су ушли из БиХ постоји законска процедура, било да су у редовном или скраћеном поступку, и ми смо у обавези да то урадимо. Гранична полиција је задужена за контролу и надзор и кључ је код њих. На силу може ући само неко ко пробије граничне полицајце и на силу уђе у БиХ, а за све остало треба да постоји законска процедура”, рекао је директор Службе за послове са странцима Жарко Лакета.
Ипак, безбједносни стручњаци упозоравају да проблем није само у реадмисији. Кажу да Европа, упркос уложеним средствима у заштиту спољне границе и ангажовању Фронтекса, није зауставила илегалне миграције. Због тога постоји бојазан да би се балканска рута поново могла наћи међу главним правцима кретања миграната. Али јасно је, каже Слободан Жупљанин, неће бити дозвољено задржавање миграната у РС.
„Ова ситуација која се догађа сада и са чим се суочава Европа, која се хвалила рјешавањем миграната и да су са Фронтексом завршили заштиту европских граница, указује да, ако Фронтекс није успио да заштити европске државе, неће ни БиХ. Нонсенс је да је БиХ од почетка једна од ријетких држава која није у стању да обезбиједи контролисан улазак миграната у БиХ, а с друге стране чини све да им забрани излазак из БиХ”, казао је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
У Републици Српској остају при ранијем ставу. Хуманитарна помоћ људима у невољи није спорна, али власти поручују да неће прихватити формирање нових мигрантских кампова нити дуготрајнији боравак миграната на територији Републике Српске.
„Мигрантска криза поново погађа Европу, а посљедице се осјећају и у БиХ. Република Српска остаје при свом ставу: хуманост и помоћ никада нису биле спорне, али задржавања миграната и формирања кампова на нашој територији неће бити. Истовремено, позивам све наше грађане да се не упуштају у илегално превожење миграната преко границе, јер ће сваки такав поступак бити санкционисан”, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
„Сада се види колико су биле у праву Република Српска, Хрватска, Мађарска и све државе које су затвориле своје границе за мигранте. Сада се види зашто вам је било важно да елиминишете Орбана. Премијерка Мелони с правом захтјева суспензију Шпаније из Шенгенског споразума”, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
У овим околностима поставља се и питање смисла увођења новог система Европске уније којим се компликује прелазак границе. Очигледно је да су правила погрешно постављена и да граница постаје невидљива тамо гдје би требало да буде видљива.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
2 ч9
Република Српска
2 ч9
Република Српска
2 ч10
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
20
06
19
53
19
41
19
34
19
25
Тренутно на програму