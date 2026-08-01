Хитан састанак министара ЕУ због мигрантске кризе у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Министри ЕУ одржаће у уторак, 4. августа, хитан видео-конференцијски састанак на којем ће бити ријечи о масовним прелазима миграната у шпанску сјеверноафричку енклаву Сеуту, саопштено је из сједишта ЕУ.
Ирска, која предсједава Унији по принципу ротације, саопштила је да је сазвала састанак Савјета ЕУ за правосуђе и унутрашње послове.
Састанак ће водити ирски министар правосуђа, унутрашњих послова и миграција Џим О'Калахан, наводи се у саопштењу.
(Срна)
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