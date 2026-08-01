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Хитан састанак министара ЕУ због мигрантске кризе у Сеути

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 18:11

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Мигранти чекају да се продавница отвори како би купили храну након преласка из Марока у шпанску енклаву Сеута, у петак, 31. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Antonio Sempere / Tanjug

Министри ЕУ одржаће у уторак, 4. августа, хитан видео-конференцијски састанак на којем ће бити ријечи о масовним прелазима миграната у шпанску сјеверноафричку енклаву Сеуту, саопштено је из сједишта ЕУ.

Ирска, која предсједава Унији по принципу ротације, саопштила је да је сазвала састанак Савјета ЕУ за правосуђе и унутрашње послове.

Састанак ће водити ирски министар правосуђа, унутрашњих послова и миграција Џим О'Калахан, наводи се у саопштењу.

(Срна)

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Тагови :

Европска унија

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

Сеута

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