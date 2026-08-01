Чудо на Викторијином језеру: На овом острву живи чак 500 људи

Аутор:АТВ редакција
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Мигинго, мало острво на Викторијином језеру у источној Африци, недалеко од границе Кеније и Уганде, често се наводи као једно од најгушће насељених мјеста на планети.
Површина острва износи свега око 2.000 квадратних метара, што је мање од половине стандардног фудбалског игралишта. Ипак, у вријеме врхунца риболовне сезоне на њему борави и до 500 људи.
Према попису становништва из 2009. године, Мигинго је имао 131 сталног становника, али се тај број током године значајно мијења јер на острво долазе рибари из околних земаља у потрази за добрим уловом.
Због ограниченог простора готово сваки дио острва је искоришћен. Лимене куће подигнуте су тик једна уз другу, између њих пролазе уске стазе, док се слободан простор користи за смјештај рибарске опреме, мотора, мрежа и робе намијењене малим продавницама.
На Мигингу готово да нема дрвећа нити зелених површина. Посматрано из ваздуха, острво изгледа као густа цјелина састављена од лимених кровова, а пролази између објеката толико су уски да се двије особе једва могу мимоићи.
Упркос скученом простору, становници имају основне услове за свакодневни живот. На острву раде мале продавнице, барови и угоститељски објекти у којима се рибари окупљају након повратка са језера.
Пијаћа вода, храна и остале потрепштине допремају се чамцима са копна, док се електрична енергија углавном добија помоћу агрегата и соларних панела.
Главни разлог због којег људи долазе на Мигинго налази се у водама које га окружују. Викторијино језеро једно је од најзначајнијих риболовних подручја у Африци, а посебно је тражен нилски гргеч, чије се месо извози на бројна свјетска тржишта.
Могућност добре зараде током година привукла је рибаре из Кеније, Уганде и Танзаније, који су некада готово пусту стијену претворили у густо насељену заједницу.
Богата риболовна подручја око Мигинга била су разлог дугогодишњег територијалног спора између Кеније и Уганде. Обје државе полагале су право на острво због његове економске важности и вриједних рибљих ресурса.
Иако је повремено долазило до тензија између рибара и безбједносних снага, живот на острву одвијао се без прекида. Свакодневно десетине чамаца испловљавају на језеро и враћају се са уловом који многим породицама представља главни извор прихода.
Фотографије Мигинга већ годинама привлаче пажњу широм свјета. Многи тешко могу да повјерују да на простору мањем од пола фудбалског терена може да живи толико људи.
На острву нема пространих кућа, широких улица нити дворишта. Готово сваки квадратни метар има своју намјену, а свакодневни живот одвија се у веома скученом простору.
Иако би већини људи живот на оваквом мјесту био незамислив, за становнике Мигинга оно представља прилику за рад и егзистенцију. Све док Викторијино језеро буде пружало богат улов, ово мало острво вјероватно ће остати једно од најнеобичнијих и најгушће насељених мјеста на свјету, преноси The Sun.
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