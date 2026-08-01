Покушао дроном да унесе пиштољ у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Р. (1977) из овог града, због постојања основа сумње да је намјеравао да, путем дрона, унесе пиштољ у КПЗ Ниш.
Полиција је синоћ, након прикупљених оперативних података, у Нишу зауставила такси возило у којем се налазио осумњичени и код њега пронашла пиштољ са осам метака у оквиру, као и дрон са даљинским управљачем, саопштено је данас из Полицијске управе у Нишу.
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Д. Р. је осумњичен да је извршио кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, преноси РТВ.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Нишу, наводи се у саопштењу.
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