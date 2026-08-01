У августу и септембру се очекује масовно враћање возача са граница ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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БиХ је протеклих седам година напустило између 15.000 и 20.000 професионалних возача, а тај тренд се наставља, изјавио је предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске Никола Грбић.
"Данас пронаћи возача који може задовољити потребе фирме заиста вриједи злата", рекао је Грбић.
Каже да су један од главних разлога одласка професионалних возача из БиХ вишечасовна чекања на граничним прелазима.
"Немогуће је издржати 15 или 20 часова, а зна бити и по два дана чекања да се пређе гранични прелаз. То је неиздрживо,"навео је Грбић.
Осим недостатка возача и вишечасовних чекања на граничним прелазима, каже Грбић,
проблеми са којима се суочавају професионални возачи и транспортне компаније у БиХ су раст цијена горива и ограничења боравка у ЕУ, а стање се из дана у дан погоршава.
"Нажалост, из дана у дан све више и више возача одлази из БиХ. Тренутно немамо буквално ниједну транспортну фирму којој не недостаје од пет до 50 возача. Велики број превозника ради пререгистрацију фирми у Словенији или Хрватској и одлази са ових подручја управо због недостатка возача и стања на граничним прелазима", указао је Грбић.
Он је подсјетио да посебан проблем представља и примјена правила о боравку од 90 дана у периоду од 180 дана у земљама ЕУ.
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"Већ имамо случајеве гдје возачи, којима је од априла поново почео да се рачуна тај период, више не могу да возе јер су искористили дозвољених 90 дана и сада морају да паузирају. Ни у вези с тим није урађено ништа. Постојала је опција да Хрватска прихвати издавање виза за возаче из БиХ, али до данас апсолутно ништа није урађено", рекао је Грбић.
Он је упозорио да ће наредни период донијети додатне проблеме - август и септембар биће мјесеци масовног враћања возача са границе, јер се већ при уласку у Хрватску евидентира колико је ко боравио у ЕУ.
"Добро је када возача врате одмах са границе. Проблем настаје када га затекну у Њемачкој, Аустрији, Италији или Француској. Тада слиједе притвор, депортација, велике казне, а камион остаје блокиран. То су огромни проблеми за превознике", навео је Грбић.
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Говорећи о броју транспортних фирми, Грбић је навео да је дошло до знатног пада и да је од 2019. године тај број преполовљен.
"Колико знам, лиценцираних превозника у Републици Српској било је око 3.700, а сада их је око 1.500, можда и мање", рекао је Грбић.
(СРНА)
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