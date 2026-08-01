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Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 10:50

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влада српске сједница плате и пензије повећање
Фото: ATV

Данас ступа на снагу одлука о повећању новчаног примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце у Републици Српској, наведено је на Инстаграм страници Владе Српске.

Како истичу, исплата средстава у износу од 800 КМ почиње у септембру.

"Овом одлуком обухваћено је преко 5.000 породица", наводи се из Владе Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влада Републике Српске

незапослени родитељи

породица

Четворо и више дјеце

Република Српска

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