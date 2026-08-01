Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Данас ступа на снагу одлука о повећању новчаног примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце у Републици Српској, наведено је на Инстаграм страници Владе Српске.
Како истичу, исплата средстава у износу од 800 КМ почиње у септембру.
"Овом одлуком обухваћено је преко 5.000 породица", наводи се из Владе Српске.
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