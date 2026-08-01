Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Фото: ATV

Данас ступа на снагу одлука о повећању новчаног примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце у Републици Српској, наведено је на Инстаграм страници Владе Српске.

View this post on Instagram A post shared by Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске (@mpos_vladars.rs) Како истичу, исплата средстава у износу од 800 КМ почиње у септембру. "Овом одлуком обухваћено је преко 5.000 породица", наводи се из Владе Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.