Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

Аутор:АТВ редакција
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Суд у Панчеву одредио је притвор до 30 дана четрнаестогодишњаку из Банатског Карловца који је осумњичен да је ножем убио свог очуха А.И. (42).
Притвор му је одређен на приједлог Вишег тужилаштва, а на терет му се ставља извршење кривичног дјела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од 10 година.
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У одлуци суда је наведено да су начин извршења и посљедица кривичног дјела довели до узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
Убиству, које се догодило синоћ, претходила је свађа дјечакове мајке са очухом, који је, како преносе медији, познати хирург.
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(СРНА)
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