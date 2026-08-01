Logo

Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 11:04

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Суд у Панчеву одредио је притвор до 30 дана четрнаестогодишњаку из Банатског Карловца који је осумњичен да је ножем убио свог очуха А.И. (42).

Притвор му је одређен на приједлог Вишег тужилаштва, а на терет му се ставља извршење кривичног дјела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од 10 година.

Александар Илић

Србија

Убиство у породичној кући: Ово је убијени хирург у Банатским Карловцима

У одлуци суда је наведено да су начин извршења и посљедица кривичног дјела довели до узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Убиству, које се догодило синоћ, претходила је свађа дјечакове мајке са очухом, који је, како преносе медији, познати хирург.

Полиција Србија

Србија

Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убијен Александар Илић

одређен притвор

малољетник

Србија

Убиство

Убиство Банатски Карловци

Коментари (0)

Више из рубрике

Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући

Србија

Убиство у породичној кући: Ово је убијени хирург у Банатским Карловцима

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Познати хирург убијен у кући у Банатским Карловцима! Осумњичен малољетни син супруге

3 ч

0
Рушење објеката на Газиводама

Србија

ЕУ реаговала због терора привремених косовских институција

13 ч

0
ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана

Србија

ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана

15 ч

0

  • Најновије

11

18

Инфантино званично одустао од продаје ФИФА такмичења

11

13

Тадић: Ипак граница постоји

11

04

Осумњичен за убиство Александра Илића: Одређен притвор малољетнику (14)

10

58

Ватра се проширила на територију Читлука

10

50

Влада Српске: Од данас на снази већа примања за породице са четворо и више дјеце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима