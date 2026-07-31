ЕУ реаговала због терора привремених косовских институција

Аутор:АТВ редакција
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Европска унија позвала је привремене институције у Приштини да обуставе свако даље рушење објеката на подручју језера Газиводе и да са становништвом и локалним властима раде на проналажењу законитог и одрживог рјешења.
"Сваки неповратан корак, укључујући рушење, треба обуставити док надлежни суд не донесе коначну одлуку о неријешеним захтјевима", рекао је портпарол ЕУ за Газету експрес.
Унија је изразила је жаљење због рушења објеката јер су имовинско-правни захтеви још увијек предмет судског разматрања.
Из Брисела су поручили да би представљало озбиљно кршење владавине права уколико би се потврдило да су рушења извршена без спровођења уредног административног и правног поступка.
ЕУ је, како је навео портпарол, забринута због извјештаја који указују на то да су мјере рушења можда спроведене без одговарајућих административних гаранција, укључујући јасно обавјештење, образложене одлуке и ефикасну могућност жалбе или другог правног средства.
"Уколико се то потврди, такви поступци представљали би озбиљно кршење владавине права и прописаног правног поступка", рекао је портпарол ЕУ.
Један мотел срушен је јуче у присуству припадника Еулекса и Кфора. И то није први објекат који је срушен на обали Газивода, с обзиром да је 21. јула већ срушено пет објеката.
Канцеларија ЕУ на Косову и тада је изразила жаљење због рушења кућа и позвала на хитну обуставу даљих рушења, принудних исељења или преузимања имовине док се на одговарајући начин не отклоне забринутости у вези са поштовањем законом.
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