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ЕУ реаговала због терора привремених косовских институција

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:28

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Рушење објеката на Газиводама
Фото: Screenshot

Европска унија позвала је привремене институције у Приштини да обуставе свако даље рушење објеката на подручју језера Газиводе и да са становништвом и локалним властима раде на проналажењу законитог и одрживог рјешења.

"Сваки неповратан корак, укључујући рушење, треба обуставити док надлежни суд не донесе коначну одлуку о неријешеним захтјевима", рекао је портпарол ЕУ за Газету експрес.

Унија је изразила је жаљење због рушења објеката јер су имовинско-правни захтеви још увијек предмет судског разматрања.

Из Брисела су поручили да би представљало озбиљно кршење владавине права уколико би се потврдило да су рушења извршена без спровођења уредног административног и правног поступка.

ЕУ је, како је навео портпарол, забринута због извјештаја који указују на то да су мјере рушења можда спроведене без одговарајућих административних гаранција, укључујући јасно обавјештење, образложене одлуке и ефикасну могућност жалбе или другог правног средства.

"Уколико се то потврди, такви поступци представљали би озбиљно кршење владавине права и прописаног правног поступка", рекао је портпарол ЕУ.

Један мотел срушен је јуче у присуству припадника Еулекса и Кфора. И то није први објекат који је срушен на обали Газивода, с обзиром да је 21. јула већ срушено пет објеката.

Канцеларија ЕУ на Косову и тада је изразила жаљење због рушења кућа и позвала на хитну обуставу даљих рушења, принудних исељења или преузимања имовине док се на одговарајући начин не отклоне забринутости у вези са поштовањем законом.

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Тагови :

Косово и Метохија

Газиводе

Рушење објеката на Газиводама

Европска унија

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