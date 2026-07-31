Отровница угризла жену пред кућом, камера снимила напад

Аутор:АТВ редакција
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Надзорна камера забиљежила је драматичан тренутак када је Линда Мартин почела да бјежи након што ју је ујела отровница звечарка док је орезивала руже у дворишту своје куће у америчкој савезној држави Калифорнији.
На снимку се види како жена изненада реагује и панично трчи ка улазу у кућу након уједа звечарке.
Према доступним информацијама, инцидент се догодио док је жена уређивала ружичњак у предњем дијелу дворишта.
За неколико секунди, Линда каже да је већ осјећала отров застрашујућег уједа змије.
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"У року од 30 до 45 секунди, почела сам да осјећам пецкање у врховима прстију, преселило се у моју вилицу, образе, језик", рекла је Линда.
Када је покушала да позове полицију, сигнал њеног мобилног телефона је престао. Неуспјели позив је повећао њену анксиозност. Њен други и трећи позив такође нису успјели, остављајући јој мало избора него да дјелује сама уз помоћ свог мужа.
"Позвала сам други пут, није се чак ни успоставила веза. Позвала сам трећи пут, а мој муж је само рекао: 'Уђи у ауто!'", рекла је Линда.
Њих двоје су одјурили у болницу, а она је примила противотров након 10-минутне вожње.
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"Да ми муж није био код куће и да сам била овдје сама, не знам шта би се десило", додала је Линда.
Звечарке се често крију у високој трави, жбуњу, испод камења или међу биљкама, због чега стручњаци упозоравају на додатни опрез приликом рада у башти, посебно током топлијих месеци.
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Звечарке спадају међу најпознатије отровне змије у Сјеверној Америци. Њихов отров може изазвати озбиљна оштећења ткива и друге компликације, због чега је након уједа неопходно што прије потражити хитну медицинску помоћ.
Стручњаци савјетују да се након уједа избјегава трчање или непотребно кретање, како би се успорило ширење отрова кроз организам.
WATCH: A woman runs for her life after being bitten by a rattlesnake while trimming rose bushes in the front yard of her California home. pic.twitter.com/YFCmGYM8fx— Breaking911 (@Breaking911) July 29, 2026
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