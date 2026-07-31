За све који воле лубеницу: Ово је једно од најбољих природних освјежења

Аутор:АТВ редакција
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Када температуре пређу 35 степени, организму је потребна додатна хидратација. Осим обичне воде, једно од најбољих природних освјежења може бити управо сок од лубенице.
Овај љетњи напитак не само да гаси жеђ, већ организму обезбјеђује важне витамине, минерале и антиоксидансе који могу позитивно утицати на здравље срца, мишића и цјелокупног организма.
Са око 92 одсто воде, сок од лубенице представља одличан избор за рехидратацију током врелих дана или након тренинга. Осим што освјежава, богат је калијумом и магнезијумом, електролитима који помажу одржавању равнотеже течности у организму и нормалном раду мишића и нерава.
Истовремено, садржи мало калорија (око 46 на 100 ml), па је погодан и за особе које воде рачуна о тјелесној тежини. У њему се налазе и витамини А и Ц, као и фолна киселина, важни за имунитет и здравље ћелија.
Један од најважнијих састојака лубенице је аминокиселина Л-цитрулин. Организам је претвара у Л-аргинин, из којег настаје азот-моноксид – једињење које опушта и шири крвне судове. Захваљујући томе, побољшава се циркулација, срце се мање оптерећује, а поједина истраживања показују да редовна конзумација намирница богатих Л-цитрулином може допринијети бољој контроли крвног притиска и очувању здравља кардиоваскуларног система.
Лубеница је један од најбогатијих природних извора ликопена – антиоксиданса који јој даје карактеристичну црвену боју. Занимљиво је да га често има више него у свјежем парадајзу.
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Ликопен помаже у неутралисању слободних радикала који оштећују ћелије и повезани су са развојем бројних хроничних болести. Поред њега, сок од лубенице садржи и бета-каротен и витамин Ц, који заједно доприносе заштити организма од оксидативног стреса и упалних процеса.
Спортисти и рекреативци такође могу имати користи од сока од лубенице. Истраживања показују да Л-цитрулин може помоћи у смањењу болова у мишићима након интензивног вјежбања. Вјерује се да побољшава доток кисеоника и хранљивих материја до мишића, али и убрзава уклањање млијечне киселине, због чега опоравак може бити бржи.
Најздравији је свјеже припремљен
Стручњаци истичу да је најбоље пити свјеже припремљен или хладно цијеђен сок од лубенице. Током пастеризације дио корисних једињења може изгубити своју биолошку активност, па домаћи сок задржава више хранљивих састојака. Још једна предност припреме у блендеру јесте што се задржавају влакна, која успоравају апсорпцију шећера и доприносе дужем осјећају ситости.
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