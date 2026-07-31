Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

Аутор:АТВ редакција
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Једна или двије чаше вина дневно генерално нису штетне, каже Михаел Клајнгути, кардиолог у Кардиолошкој клиници Штаделхофен, али додаје да су два дана без алкохола недјељно неопходна како би се тијелу дало довољно времена да се опорави.
Према ријечима кардиолога, вино може постати штетно само ако га пијете чешће и у већим количинама. Тада постоји ризик од отказивања срца, аритмије и високог крвног притиска.
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– Подаци о алкохолу и срцу су контрадикторни. По мом мишљењу, не постоје убједљиви разлози да се пацијентима са здравим срцем савјетује против умјерене конзумације вина. Али не бих препоручио да пацијенти који су апстиненти почну да пију вино – рекао је Клајнгути у интервјуу за Блицк.цх.
Научници су истраживали ефекте црвеног вина и екстракта сјемена грожђа на бактерије које изазивају зубна обољења и открили да дјелују против њих. Ове бактерије могу формирати биофилм који је тешко уклонити.
У својој студији, истраживачки тим је потопио бактерије у различите течности, укључујући вино са и без алкохола, вино са екстрактом сјемена грожђа, 12 одсто етанол и воду. Свака течност која је садржала вино показала се ефикаснијом против бактерија од течности које га нису садржале. Студија би могла допринијети развоју природних производа за лијечење зубних болести.
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Студија спроведена у Њемачкој обухватила је људе који су пили чашу вина дневно током три године. Ови учесници су имали мању вјероватноћу да развију Алцхајмерову болест у поређењу са онима који нису конзумирали вино.
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