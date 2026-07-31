Музичка звијезда отворила душу: Родитељи су ме дословно шутирали

Аутор:АТВ редакција
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Канадска музичка звијезда Шанаја Твејн отворено је проговорила о тешком и трауматичном дјетињству, откривши да су она и њене сестре годинама биле жртве физичког насиља у породичном дому.
У разговору за подкаст, пјевачица је испричала да су њена мајка Шерон и очух Џери Твејн живјели у веома насилној вези, а посљедице њихових сукоба често су трпјела и дјеца.
"Обоје су били веома груби према нама. Често смо добијали батине, а дешавало се да нас дословно шутирају. Ако бих се затекла на погрешном мјесту у погрешно вријеме, и ја бих била мета", испричала је Шанаја, присјећајући се периода који описује као изузетно застрашујућ
Додала је да је њена мајка често имала модрице по лицу, чупане праменове косе, док су се зидови куће тресли од жестоких свађа, због чега је цијела атмосфера дјеловала попут "најгоре олује".
Пјевачица је открила да је њена мајка више пута покушавала да напусти насилног партнера, али се сваки пут враћала, због чега је породица остајала заробљена у зачараном кругу насиља.
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О тим искуствима писала је још у аутобиографији "From This Moment On" из 2011. године, у којој је говорила о физичком, емоционалном, али и сексуалном злостављању које је преживјела током одрастања.
Упркос свему, Шанаја Твејн успјела је да изгради импресивну каријеру и са више од 100 милиона продатих албума важи за једну од најуспјешнијих и најпродаванијих извођачица у историји кантри музике, преноси ЦДМ.
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