Logo

Музичка звијезда отворила душу: Родитељи су ме дословно шутирали

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 22:27

Коментари:

0
Шанаја Твејн, канадска пјевачица
Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File / Tanjug

Канадска музичка звијезда Шанаја Твејн отворено је проговорила о тешком и трауматичном д‌јетињству, откривши да су она и њене сестре годинама биле жртве физичког насиља у породичном дому.

У разговору за подкаст, пјевачица је испричала да су њена мајка Шерон и очух Џери Твејн живјели у веома насилној вези, а посљедице њихових сукоба често су трпјела и д‌јеца.

"Кућа се тресла од свађа"

"Обоје су били веома груби према нама. Често смо добијали батине, а дешавало се да нас дословно шутирају. Ако бих се затекла на погрешном мјесту у погрешно вријеме, и ја бих била мета", испричала је Шанаја, присјећајући се периода који описује као изузетно застрашујућ

Додала је да је њена мајка често имала модрице по лицу, чупане праменове косе, док су се зидови куће тресли од жестоких свађа, због чега је цијела атмосфера д‌јеловала попут "најгоре олује".

Болна прошлост није је зауставила

Пјевачица је открила да је њена мајка више пута покушавала да напусти насилног партнера, али се сваки пут враћала, због чега је породица остајала заробљена у зачараном кругу насиља.

илу-спавање-04052026

Савјети

Температуре расту, а многи праве исту грешку док спавају

О тим искуствима писала је још у аутобиографији "From This Moment On" из 2011. године, у којој је говорила о физичком, емоционалном, али и сексуалном злостављању које је преживјела током одрастања.

Упркос свему, Шанаја Твејн успјела је да изгради импресивну каријеру и са више од 100 милиона продатих албума важи за једну од најуспјешнијих и најпродаванијих извођачица у историји кантри музике, преноси ЦДМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насиље у породици

Шанаја Твејн

Пјевачица

Коментари (0)

Више из рубрике

Пуцао сам човјеку у главу: Језиво признање Феђе Штукана

Сцена

Пуцао сам човјеку у главу: Језиво признање Феђе Штукана

1 ч

0
Милица Павловић

Сцена

Милица Павловић ''прошетала'' право богатство на себи: Заблистале сандале од 800 евра

2 ч

0
Дарко Лазић, пјевач

Сцена

"Постоји снимак гдjе жваће паре": Газда клуба реаговао због Дарка Лазића

1 д

0
Дарко Лазић позира у браон одијелу док у десној руци држи телефон

Сцена

Дарко Лазић након навода да је избачен из клуба: ''Он и газдарица могу да ми..''

1 д

0

  • Најновије

23

03

Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

22

59

За све који воле лубеницу: Ово је једно од најбољих природних освјежења

22

53

Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

22

48

Просуто 20 литара бензина: Подметнут пожар у српском клубу у Мелбурну

22

47

Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима