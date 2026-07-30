"Постоји снимак гдjе жваће паре": Газда клуба реаговао због Дарка Лазића

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Лазић нашао се у центру скандала због наступа у Трогиру с којег је наводно истјеран послије пола сата.
Пјевач је оштро демантовао ове наводе, рекао да је пјевао сат и по времена и да није плаћен, због чега се поново огласио власник клуба и открио додатне детаље, тврдећи да су све Даркове тврдње апсолутна неистина.
"Ми смо клуб који сљедеће године пуни 30 година постојања. Слободно контактирајте било ког пјевача који је код нас наступао и питајте их како је пословати са нама. Неки су и преко 10 пута пјевали. Што се Дарка тиче, друштвене мреже су пуне његових клипова и какав је био тај наступ. Рећи ћу вам само да је он први извођач, за ових 30 година, који је искључен. Тако да... То што он каже да није плаћен, плаћен је и те како", рекао је газда за Телеграф, па додао:
"Ма каквих сат и по, човек није могао да стоји на ногама ни пола сата, то се никада није десило! Он је отишао са бине, ушао међу публику и пјевао за шанком, има видео и гдје жваће паре".
Дарко Лазић је оплео по газди и газдарици клуба, те је рекао да га нису испоштовали.
Сцена
Скандал у Хрватској: Дарко Лазић пјевао пола сата, па истјеран са наступа?
"Ма могу и газда и газдарица да ми се напуше к****. Ма кога је он истјерао, како их није срамота? Тотално нетачна информација. Пјевао сам сат и по и нису ми платили. Рекао ми као да сиђем са бине и пустио DJ-а, а то им је фора да не би платили. Никоме не бих препоручио да иде у тај клуб", рекао је Дарко Лазић за Телеграф.
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