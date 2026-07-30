Скандал у Хрватској: Дарко Лазић пјевао пола сата, па истјеран са наступа?

Аутор:АТВ редакција
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Недавно су на друштвеним мрежама постали вирални снимци Дарка Лазића са наступа у једном клубу у Трогиру 18. јула ове године на којима се види да је наводно под дејством алкохола, те да једва наступа.
Тада су сви медији пренијели спорне снимке на којима се види фолкер који једва стоји на ногама, а очи му се склапају.
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У једном моменту му је пришла једна плавуша како би се сликала с њим, а он јој је једва испунио жељу и фотографисао се са њом.
Многи су коментарисали да је Дарко видно пијан, или да је у питању нешто друго, али се јасно видјело да је то далеко од његовог доброг издања.
Након свих снимака Телеграфу се јавило неколико људи који тврде да је управо због свега овога Дарко Лазић тада заправо избачен из клуба од стране власника истог.
- Дарко је једва стајао на ногама, једва је пјевао, очи су му се склапале. Изгледао је јако лоше и звучао је катастрофа иако је један од најбољих пјевача у региону. Газда га је истјерао с наступа послије свега пола сата - рекли су извори који су жељели да остану анонимни.
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Трагом ових информација, контактиран је клуб у којем је Лазић наступао те вечери, када се јавио један мушкарац. Он је потврдио да Дарко није одрадио комплетан наступ, али није желио да детаљише.
- Тачно је да је пјевао само пола сата. Једва је и стајао. Ништа више не бих коментарисао. Имате снимке на друштвеним мрежама - поручио је он за Телеграф.рс.
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