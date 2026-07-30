Нема више страха: Добор код Модриче заштићен од поплава

Аутор:АТВ редакција
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Нема више страха послије сваке јаче кише. Насеље Добор, уз ријеку Босну, надомак Модриче, заштићено је од поплава. Велико је то олакшање за мјештане. У насељу је више од 200 домаћинстава. И сви су они муку мучили са поплавама. Најгоре је било 2014.
"До сада два дана када пада киша народ хода, боје се поплава, а сад је урађено добро, проширено, продубљено и нема шта. Сад нема бојазни? Нема сад бојазни", рекао је Рајко Гаврић, мјештанин насеља Добор, Модрича.
"Урађен је нови бент крај Босне, корито је Босне проширено и очишћено, урађени су пропусти и пут затегнут. Пуно је лакше, сигурнији си", каже Милош Стојановић, мјештанин насеља Добор, Модрича.
У све је уложено око 10 милиона марака. У „Водама Српске“ кажу, куће у овом насељу, изграђене су у току и одмах послије рата, иако је ријеч о изузетно плавном подручју. Због тога су становници страховали од сваког већег пораста ријеке Босне.
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"И онда је Влада одлучила без обзира што је то економски неоправдано, а социолошки оправдано, одлучила је да издвоји средства. Ми смо тај посао апсолутно завршили и сада они имају апсолутну сигурност када је у питању ријека Босна од потенцијалног ризика од поплава", рекао је Мирослав Миловановић, директор ЈУ "Воде Српске".
О значају овог пројекта хтјели смо разговарати и са Јовицом Радуловићем, начелником Модриче, али каже да је на годишњем одмору. Петар Јелић, народни посланик из ове општине, сматра да је ово до сада један од најзначајнијих реализованих пројеката.
"Ово је постало јасно да је ово једна насушна потреба и да је ово сигурно једна од највећих инвестиција у историји Модриче што се тиче Владе Републике Српске, али и дефинитивно једна од најнеопходнијих", рекао је Петар Јелић, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске.
А није то једино улагање у заштиту од поплава у Модричи. Око 700.000 марака уложено је и 2022. године и то у хитну санацију и чишћење западног латералног канала у овој општини.
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