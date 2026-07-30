Испао из аутомобила: Преминуо младић (28)

Аутор:АТВ редакција
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Преминуо је младић (28) који је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Иванечком Насељу код Иванца.
"У сриједу у Општој болници Вараждин преминуо је 28-годишњи путник из возила које је судјеловало у саобраћајној несрећи која се догодила 28. јула око 18.40 сати на путу ДЦ-35 у Иванечком Насељу код Иванца".
Несрећа се догодила кад је 22-годишњакиња, због неприлагођене брзине условима на путу, изгубила контролу над возилом, услијед чега је дошло до заношења возила те удара у саобраћајни знак и бетонски мост изван саобраћајнице.
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"Возило се потом неконтролирано кретало по ораници те се неколико пута преврнуло. Услијед превртања из возила је испао 28-годишњи путник. Возач и путник притом су задобили повреде те су превезени у Општу болницу Вараждин, гдје је 28-годишњак, нажалост, преминуо услијед задобивених повреда", потврдила је полиција, пише Еподравина.
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