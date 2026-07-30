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Ватрогасац описао борбу са пожаром код Теслића

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:36

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Пожар захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића
Фото: Facebook / Grad Teslić

Пожар који је данас, 30. јула, захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића стављен је под контролу и нема опасности од ширења.

Изјавио је Срни старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић Саво Бубић.

Бубић је истакао да у пожару нема повријеђених лица.

Један од ватрогасаца Срни је испричао да горе кубици балвана наслагани до неколико метара у висину.

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"Покушавамо да ватру сузбијемо топовима са камиона и са тешком пјеном", каже теслићки варогасац.

Истакао је да је на терену 50-ак ватрогасаца са двадесетак ватрогасних возила, као и да нема опасност за куће.

Према његовим ријечи, у помоћ су им, стигле колеге из Тешња, Добоја, из добровољног ватрогасног друштва Очауш.

Из Полицијске управе Добој Срни је речено да је пожар пријављен Полицијској станици Теслић у 16.30 часова.

(СРНА)

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Тагови :

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ватра

Ватрогасци

Теслић

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