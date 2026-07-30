Ватрогасац описао борбу са пожаром код Теслића

Аутор:АТВ редакција
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Пожар који је данас, 30. јула, захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића стављен је под контролу и нема опасности од ширења.
Изјавио је Срни старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић Саво Бубић.
Бубић је истакао да у пожару нема повријеђених лица.
Један од ватрогасаца Срни је испричао да горе кубици балвана наслагани до неколико метара у висину.
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"Покушавамо да ватру сузбијемо топовима са камиона и са тешком пјеном", каже теслићки варогасац.
Истакао је да је на терену 50-ак ватрогасаца са двадесетак ватрогасних возила, као и да нема опасност за куће.
Према његовим ријечи, у помоћ су им, стигле колеге из Тешња, Добоја, из добровољног ватрогасног друштва Очауш.
Из Полицијске управе Добој Срни је речено да је пожар пријављен Полицијској станици Теслић у 16.30 часова.
(СРНА)
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