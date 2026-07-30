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Гори складиште фирме: Велики пожар у Теслићу, стижу ватрогасци из три града

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 19:12

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.
Фото: Facebook / Grad Teslić

Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград.

Ватрогасци улажу максималне напоре да пожар ставе под контролу, али им интервенцију отежава велика количина лако запаљивог материјала.

Због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.

Због озбиљности ситуације затражена је помоћ ватрогасних јединица из сусједних градова.

На позив су се одмах одазвале Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице из Прњавора, Добоја и Тешња, чији су припадници кренули према Теслићу како би помогли у гашењу пожара.

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Све расположиве снаге ангажоване су на локализацији пожара и спречавању његовог даљег ширења.

Надлежни су апеловали на грађане да не прилазе мјесту пожара и да омогуће несметан пролаз ватрогасним и другим интервентним возилима.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама нити о размјерама материјалне штете.

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Тагови :

Теслић

пожар

ватра

Ватрогасци

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