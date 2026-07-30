Стижу паклене врућине, а Бањалучани и даље муку муче са несташицом воде

Аутор:Лана Остојић
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Још један топлотни талас становници Барловаца, Поткозарја, Пискавице, Верића, Мишиног Хана и дијелова Пријаковаца дочекали су без воде.
Док су у појединим насељима до јуче имали воду, у другим дијеловима славине су суве и по десетак дана. Уведен је режим контролисане испоруке воде, насеља ће се снабдијевати наизмјенично – два дана са водом, два дана без воде.
"Не знам, они ако уведу два дана без воде, ја други дан морам отићи у Водовод, понијети пешкир и суђа све што накупим овдје и веша и однијети њима тамо и окупати се. Ја се не могу прати баром, ја имам воду да могу напојити кокоши – неће ни они више да пију ту воду. Каква два дана без воде, боље да нас побију све", рекао је Предраг Гојковић, мјештанин Барловаца.
Због проблема са водоснабдијевањем у систему Туњице и прекомјерне потрошње, у поткозарским селима проглашена је ванредна ситуација.
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"Ја позивам све грађане да се путем мјесних заједница, стручних сарадника - обрате њима. Они те своје пријаве које заприме просљеђују нама и ми у року од 24 сата допремамо воду становништву које има потребе. Оно што је потребно становништву је да обезбиједе посуде у које ће се та воду акумулирати, у које ћемо ми ту воду да источимо", рекао је Драган Бабић, шеф Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице града Бањалука.
Из бањалучког Водовода поручују да је ријеч о техничком проблему додатно погоршаном високим температурама и повећаном потрошњом. Истичу да уредно водоснабдијевање тренутно има 98 одсто становништва Бањалуке.
"Ми смо разговарали са грађанима у Драгочају и тад смо заједнички закључили – уколико бисмо опет дошли у овакву позицију – да се опредијелимо за варијанту – два дана да имају, па два дана да немају. То је чисто из техничке природе, зато што – сами знате кад ми пустимо, рецимо, напунимо резервоар Рамићи – крајњи потрошач док добије воду на том подручју може да протекне и 5 до 6 сати", рекао је Радован Мајкић, директор Водовода.
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