Хуманост на дјелу: Бањалучка полиција прикупила 50 доза крви

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Сектора полиције Полицијске управе Бањалука Момчило Марић рекао је данас да су припадници ове Полицијске управе током два дана добровољног давалаштва прикупили око 50 доза крви.
"Оно што је још важније јесте хуманост коју су показали полицијски службеници овим гестом. Ми нисмо само ту да проводимо закон и штитимо јавни ред и мир, него и да прискочимо у помоћ грађанима када је то потребно", рекао је Марић новинарима.
Он је захвалио полицијским службеницима што су учествовали у акцији и поручио Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске да ће се увијек радо одазвати на све акције добровољног даривања крви.
Помоћник директора за медицинске послове Завода за трансфузијску медицину Републике Српске Гордана Гузијан рекла је да су у свим центрима Завода залихе крви задовољавајуће.
"Сваке седмице имамо активности у Бањалуци и другим градовима. Прије ове имали смо акције са Црвеним крстом у Лакташима, Котор Варошу, а слиједе Челинац и Мркоњић Град", навела је Гузијан.
Она је подсјетила да је велика акција добровољног давања крви са припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске почела у уторак, 28. јула.
"Најављено је око 400 припадника који су заинтересовани да учествују у акцији, а у Бањалуци је највећи одзив јер имамо и кадете Полицијске академије", рекла је Гузијан.
Она је додала да је у претходним данима око 100 припадника Полицијске академије даровало крв, те да су у току активности са припадницима полицијских управа широм Српске.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује до сутра широм Српске акцију добровољног давања крви у којој ће учествовати 476 припадника Министарства и 103 кадета Полицијске академије, преноси Срна.
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