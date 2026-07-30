Почиње највећа обнова приједорске болнице: Инвестиција вриједна скоро 196 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.
Ријеч је о пројекту "Модернизација болнице `Др Младен Стојановић` Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, те изградња објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме".
Шеранић је истакао да би радови требали да трају од 40 до 48 мјесеци.
"Овлаштено је Министарство здравља да крене у даљи поступак јавне набавке и радова. Ријеч је радовима који ће бити на 32.257 метара квадратних. Биће уређена спољна инфраструктура, од паркинга и све што је потребно да би болница квалитетно функционисала", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Он је нагласио да ће бити направљени нови улази, прилази и све што је потребно за бољу функционалност објеката.
"Имаћмо нову информатичку мрежу, побољшану електрификацију, водовод и канализацију. Биће набављена и нова медицинска и немедицинска опрема", додао је Шеранић.
Према његовим ријечима, биће сачињен и споразум са болницом и градом Приједор да би биле дефинисане све обавезе.
Шеранић је оцијенио да је ово један од најкомплекснијих пројеката.
Он је навео да је Влада Српске усвојила и информације о усаглашавању позиција буџета Републике Српске и Фонда здравственог осигурања у овој години којим је повећано издвајање за биолошку терапију за пацијенте обољеле од малигних и ријетких болести за 15 милиона КМ.
Шеранић каже да су овим издвајањем средства повећана са 80 на 95 милиона КМ, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
12
28
12
27
12
14
12
10
12
07
Тренутно на програму