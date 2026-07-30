Logo

Почиње највећа обнова приједорске болнице: Инвестиција вриједна скоро 196 милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:03

Коментари:

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.
Фото: ATV

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске усвојила информацију о архитектонско-грађевинском пројекту модернизације Болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору, за шта ће бити издвојено скоро 196 милиона КМ са ПДВ-ом.

Ријеч је о пројекту "Модернизација болнице `Др Младен Стојановић` Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, те изградња објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме".

Шеранић је истакао да би радови требали да трају од 40 до 48 мјесеци.

"Овлаштено је Министарство здравља да крене у даљи поступак јавне набавке и радова. Ријеч је радовима који ће бити на 32.257 метара квадратних. Биће уређена спољна инфраструктура, од паркинга и све што је потребно да би болница квалитетно функционисала", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Он је нагласио да ће бити направљени нови улази, прилази и све што је потребно за бољу функционалност објеката.

"Имаћмо нову информатичку мрежу, побољшану електрификацију, водовод и канализацију. Биће набављена и нова медицинска и немедицинска опрема", додао је Шеранић.

Према његовим ријечима, биће сачињен и споразум са болницом и градом Приједор да би биле дефинисане све обавезе.

Шеранић је оцијенио да је ово један од најкомплекснијих пројеката.

Он је навео да је Влада Српске усвојила и информације о усаглашавању позиција буџета Републике Српске и Фонда здравственог осигурања у овој години којим је повећано издвајање за биолошку терапију за пацијенте обољеле од малигних и ријетких болести за 15 милиона КМ.

Шеранић каже да су овим издвајањем средства повећана са 80 на 95 милиона КМ, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ален Шеранић

Болница "Др Младен Стојановић"

Приједор

Република Српска

Влада Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Сједница Владе 30.7.2026.

Република Српска

Влада Српске: Скоро 196 милиона КМ за Болницу у Приједору, новац и за путеве, мостове и лијекове

38 мин

0
Пресуда генералу Ђукићу и крајишким Србима правосудни "трофеј" уочи годишњице "Олује"

Република Српска

Пресуда генералу Ђукићу и крајишким Србима правосудни "трофеј" уочи годишњице "Олује"

1 ч

0
Сједница Владе Републике Српске 16.7.2026.

Република Српска

Сједница Владе Републике Српске

2 ч

0
Село њива пољопривреда

Република Српска

Ево ко има право на подстицаје и шта је потребно за исплату: Велико интересовање пољопривредника

3 ч

0

  • Најновије

12

28

Три пута га ухватили пијаног за воланом, па лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

12

27

У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима