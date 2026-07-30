Влада Српске: Скоро 196 милиона КМ за Болницу у Приједору, новац и за путеве, мостове и лијекове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске прихватила је данас, на 21. сједници у Бањалуци, Информацију о израђеном Идејном архитектонско-грађевинском пројекту „Модернизација ЈЗУ Болница 'Др Младен Стојановић' Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, изградња нових објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме“.
Прихваћеним идејним пројектом предвиђена је модернизација болнице укупне бруто површине 32.257,70 m², од чега се 30.088,20 m² односи на главни објекат, 1.869,50 m² на објекат психијатрије, а 300 m² на технички блок. Процијењена вриједност свих грађевинских радова и набавке медицинске и немедицинске опреме износи 167.520.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 195.998.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
С циљем реализације овог пројекта, Влада је задужила Министарство здравља и социјалне заштите да припреми тендерску документацију и проведе поступак међународног јавног позива за избор главног извођача, у складу са Законом о јавним набавкама, примјеном ограниченог поступка.
Истовремено, Влада је дала сагласност да се средства потребна за реализацију пројекта, у износу од око 195.998.400,00 КМ, обезбиједе из Буџета Републике Српске.
Влада Српске донијела је Одлуку о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџетских средстава у оквиру Програма јавних инвестиција Републике Српске у 2026. години, са расподјелом средстава.
Овом одлуком обухваћени су пројекти у општинама Пале, Лопаре, Челинац, Оштра Лука, Ново Горажде и граду Источно Сарајево, те један пројекат од републичког значаја, укупно вриједни 19.865.000 КМ.
На подручју општине Пале из средстава јавних инвестиција ће, у складу са овом одлуком, бити суфинансирани пројекти вриједни 2.400.000 КМ. За асфалтирање бијатлон стазе у Нордијском центру „Дворишта", намијењено је 1.300.000 КМ, за вањско уређење око објекта Полицијске управе Источно Сарајево, 700.000 КМ, док ће за асфалтирање паркинга поред Спортске дворане „Пеки" на лијевој обали Миљацке, бити издвојено 400.000 КМ.
Допуном одлуке износ за инфраструктурне пројекте града Источно Сарајево се са 1.200.000 КМ увећава на 5.700.000 КМ.
У приоритетне пројекте уврштена је и изградња приступног пута до Туристичко-рекреационо-излетничког центра „Бусија“ у општини Лопаре. Општина Лопаре која ће у складу са могућностима буџета из средстава јавних инвестиција за овај пројекат добити 3.000.000 КМ.
Изградња овог пута представља један од најзначајнијих пројеката за привредни, туристички и демографски развој општине Лопаре, као и читаве регије.
Одлуком Владе Републике Српске у приоритетне пројекте уврштена је и изградња моста на ријеци Врбањи са прикључним саобраћајницама у Челинцу, за који ће овој општини која је кандидовала пројекат бити издвојено 1.400.000 КМ. Изградња моста на ријеци Врбањи има вишеструки значај, прије свега у погледу побољшања саобраћајне повезаности, повећање безбједности учесника у саобраћају, као и омогућавања равномјерног развоја свих дијелова општине.
У општини Оштра Лука из средстава јавних инвестиција биће финансиран завршетак изградње система водоснабдијевањa у централном дијелу општине у износу од 2.500.000 КМ.
Влада је усвојила одлуку да у приоритетне пројекте који ће бити финансирани из средстава јавних инвестиција уврсти и набавку мини багера за потребе Јавног комуналног предузећа „Ново Горажде“ у износу 65.000 КМ, како би се унаприједило одржавање постојеће водоводне и канализационе инфраструктуре и у овој општини.
У приоритетнефонд пројекте од републичког значаја који ће бити финансирани из средстава јавних инвестиција уврштен је и пројекат развоја интегрисаног информационог система за ЈЗУ „Мирослав Зотовић“, у износу од 6.000.000 КМ. Овај пројекат значајан је за дигитализацију свих медицинских, рекреативних и административних процеса, интеграцију здравствeних, хотелских, wellness и рекреативних услуга, те унапређење квалитета услуга и корисничког искуства.
Влада Републике Српске усвојила је Годишњи извјештај о државној помоћи у Републици Српској за 2025. годину. Ово је 15. годишњи извјештај који је Република Српска сачинила у складу са правилима и обрасцима Европске уније, а заснива се на подацима добијеним од давалаца државне помоћи.
На основу података достављених од давалаца државне помоћи у 2025. години евидентирана је укупно додијељена државна помоћ у Републици Српској у апсолутном износу од 276 милиона КМ коју чини:
- државна помоћ пољопривреди и сектору индустрије и услуга у укупном износу од 188 милиона КМ, од чега се на област пољопривреде односи 180 милиона КМ, а на сектор индустрије и услуга 8 милиона КМ.
- „de minimis“ помоћ у износу од 32 милиона КМ и
- помоћ за услуге од општег економског интереса у износу од 56 милиона КМ.
Додијељена државна помоћ за 2025. годину већа је за 39 милиона у односу на 2024. годину.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку o измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2026/27. години на јавним високошколским установама, којом ће број уписаних студената бити повећан са 5.103 на 5.276.
Измјени наведене Одлуке приступило се јер је дошло до повећања броја студената чији се број утврђује за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2026/27. години на Универзитету у Бањој Луци. Разлог за наведено повећање броја студената Универзитет је образложио чињеницом да је ове академске године повећана заинтересованост кандидата за упис на поједине студијске програме.
Укупно повећање у оквиру првог циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци, у односу на усвојену Одлуку је за 173 мјеста и то: повећање за 94 мјеста из категорије самофинансирајући, 53 мјеста у категорији студената страних држављана и повећање за 26 мјеста у категорији ванредних студената.
Одлуком се одобрава упис 2.778 студената на редовне и ванредне студије првог циклуса на Универзитету у Бањој Луци, и то на редовни студиј:
- 1.858 студенaтa чије се школовање финансира из буџета,
- 517 студенатa који сами финансирају своје школовање,
- 266 студената страних држављана, и
- 137 студенaтa на ванредни студиј.
Влада Републике Српске дoнијела је и Одлуку о измјени Одлуке о начину финансирања Програма лијекова који се примјењују у ограничено доступним количинама за 2026. годину. Овом Одлуком, средства за финансирање Програма у 2026. години повећавају се са 80 милиона КМ на 95 милиона КМ.
Разлог за измјену Одлуке је претходно доношење Одлуке о давању сагласности на Приједлог Ребаланса Финансијског плана-Буџета Фонда здравственог осигурања Републике Српске за 2026. годину којом је, као и Ребалансом Буџета Републике Српске за 2026. годину, трансфер Фонду здравственог осигурања за посебан програм лијекова планиран у износу 95.000.000,00 КМ, саопштено је након сједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
12
29
12
28
12
27
12
14
12
10
Тренутно на програму