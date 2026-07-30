Logo

Три пута га ухватили пијаног за воланом, па лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 12:28

Коментари:

0
Сандук
Фото: pexels/Mario Wallner

Несвакидашњи случај из Кине шокирао је тамошњу јавност, а пошто је откривено да је један мушкарац лажирао сопствену смрт како би избјегао затворску казну.

Он је, наводно, помоћу чланова породице организовао сахрану, вјерујући да ће измаћи правди, преноси Одити Централ.

Вјежбао да дуго задржи дах

Све је одиграло у покрајини Хунан, јануара 2025, када је мушкарац заустављен током саобраћајне контроле, а потом и ухапшен због вожње у алкохолисаном стању.

Провером је утврђено да то није био његов први прекршај - чак два пута раније био је ухваћен како пијан вози без дозволе. Трећи прекршај значио је да му пријети затвор.

Док је био на слободи, уз кауцију, мушкарац је закључио да је ризик од одласка у затвор превелик, па је осмислио крајње необичан план. Наводно, убиједио је чланове породице да му помогну да лажира смрт и сахрану, како би могао да “нестане”.

лична карта

Хроника

Лажирао губитак возачке, па је предао у Њемачкој

План је спроведен у јуну прошле године. Најприје је купљен ковчег, а затим је мушкарац припремио сцену своје “смрти”. По кући је разбацао празне бочице од лијекова како би изгледало да се предозирао, вјежбао је да дуго задржи дах, а користио је расхладне уређаје како би му тијело било хладно - остављајући утисак да је “преминуо”.

Касније су комшије испричале полиције да су видјеле тијело, али да је “лице било прекривено тканином”. Сахрана је одржана истог дана, али док је ковчег спуштан у гроб, мушкарац је заправо био на путу ка покрајини Јунан.

Низ сумњивих околности

Међутим, његов план није успио. Полиција је примјетила низ сумњивих околности, а истрагом је утврђено да је ковчег купљен прије наводне смрти, као и да породица није позвала Хитну помоћ, нити обавијестила надлежне о изненадном “смртном случају”.

Даљом провјером је установљено да није издата званична умрлица, нити да постоји евиденција о кремацији.

На крају, снимци надзорних камера и подаци о банковним трансакцијама су потврдили да је мушкарац жив, па је организована потрага.

Он је ухапшен у априлу ове године, а суд га је осудио на пет мјесеци затвора и новчану казну од 20.000 јуана (око 3.000 долара).

Против његове мајке и баке у међувремену је покренута посебна кривична истрага због сумње да су помагале починиоцу и скривале га од полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Затвор

сахрана

Казна

Лажирао смрт

Коментари (0)

Прочитајте више

Силоватељ (38) лажирао властиту смрт, побјегао у Шкотску па умро у болници

Свијет

Силоватељ (38) лажирао властиту смрт, побјегао у Шкотску па умро у болници

1 мј

0
Полицијско ауто

Свијет

Лажирао сопствену смрт због новца: Супруга глумила неутјешну удовицу, а овако су разоткривени

3 мј

0
Шокантан обрат: Борис лажирао властиту смрт

Хроника

Шокантан обрат: Борис лажирао властиту смрт

1 год

0
Настала драма: Лажирао сопствену смрт и сахрану да би видио ко ће му доћи

Занимљивости

Настала драма: Лажирао сопствену смрт и сахрану да би видио ко ће му доћи

1 год

0

Више из рубрике

Ватрогасац ствара контролисано подручје за спаљивање како би обуздао пожар у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026.

Свијет

Пожар се шири и у Британији: Проглашена ванредна ситуација

3 ч

0
Телеграм је мултимедијална апликација за размјену порука на више платформи која комбинује многе функције ваших омиљених друштвених мрежа у један интерфејс

Свијет

Покреће се правни поступак против Телеграма због наводног протерористичког материјала

3 ч

0
Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Свијет

Пожари бјесне Европом: Ватра на Криту ван контроле, нова жаришта у Шпанији и Португалији

3 ч

0
Стамбена зграда оштећена у земљотресу види се у Хикавију, на југу Јапана, у четвртак, 30. јула 2026. године, два дана након што је земљотрес погодио ово подручје.

Свијет

Број погинулих у Јапану порастао на 34

4 ч

0

  • Најновије

15

30

Добили мејл и уплатили 780.000 евра: Бх. фирма насјела на превару

15

25

Дошао на тетовирање па убио човјека: Нови детаљи бруталног убиства

15

24

Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

15

19

Медведев: Морамо размишљати о будућности, СВО ће се завршити нашом побједом

15

13

Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима