Три пута га ухватили пијаног за воланом, па лажирао сопствену смрт да би избјегао казну!

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи случај из Кине шокирао је тамошњу јавност, а пошто је откривено да је један мушкарац лажирао сопствену смрт како би избјегао затворску казну.
Он је, наводно, помоћу чланова породице организовао сахрану, вјерујући да ће измаћи правди, преноси Одити Централ.
Све је одиграло у покрајини Хунан, јануара 2025, када је мушкарац заустављен током саобраћајне контроле, а потом и ухапшен због вожње у алкохолисаном стању.
Провером је утврђено да то није био његов први прекршај - чак два пута раније био је ухваћен како пијан вози без дозволе. Трећи прекршај значио је да му пријети затвор.
Док је био на слободи, уз кауцију, мушкарац је закључио да је ризик од одласка у затвор превелик, па је осмислио крајње необичан план. Наводно, убиједио је чланове породице да му помогну да лажира смрт и сахрану, како би могао да “нестане”.
Хроника
Лажирао губитак возачке, па је предао у Њемачкој
План је спроведен у јуну прошле године. Најприје је купљен ковчег, а затим је мушкарац припремио сцену своје “смрти”. По кући је разбацао празне бочице од лијекова како би изгледало да се предозирао, вјежбао је да дуго задржи дах, а користио је расхладне уређаје како би му тијело било хладно - остављајући утисак да је “преминуо”.
Касније су комшије испричале полиције да су видјеле тијело, али да је “лице било прекривено тканином”. Сахрана је одржана истог дана, али док је ковчег спуштан у гроб, мушкарац је заправо био на путу ка покрајини Јунан.
Међутим, његов план није успио. Полиција је примјетила низ сумњивих околности, а истрагом је утврђено да је ковчег купљен прије наводне смрти, као и да породица није позвала Хитну помоћ, нити обавијестила надлежне о изненадном “смртном случају”.
Даљом провјером је установљено да није издата званична умрлица, нити да постоји евиденција о кремацији.
На крају, снимци надзорних камера и подаци о банковним трансакцијама су потврдили да је мушкарац жив, па је организована потрага.
Он је ухапшен у априлу ове године, а суд га је осудио на пет мјесеци затвора и новчану казну од 20.000 јуана (око 3.000 долара).
Против његове мајке и баке у међувремену је покренута посебна кривична истрага због сумње да су помагале починиоцу и скривале га од полиције.
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