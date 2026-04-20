Лажирао сопствену смрт због новца: Супруга глумила неутјешну удовицу, а овако су разоткривени

Џон Дарвин, бивши затворски чувар из Енглеске, нестао је у марту 2002. године након што је испловио својим црвеним кануом у Сјеверно море близу своје куће у Хартлепулу. Када се није вратио, покренута је масовна потрага.
Сломљени остаци његовог кануа пронађени су неколико недеља касније, али тијела није било. Годину дана касније, званично је проглашен мртвим, а његова супруга Ен наплатила је животно осигурање у вриједности од стотине хиљада фунти.
Истина је, међутим, била далеко од трагичне несреће. Џон се вратио кући само неколико недјеља након свог "нестанка". Како би избјегли откривање, он и Ен су осмислили план: Џон је живио у тајној соби унутар њихове куће, чији је улаз био сакривен иза гардеробера. Док су њихови синови оплакивали оца, Џон је дословно живио с друге стране зида, дијелећи вријеме са супругом.
Пар је искористио новац од осигурања да отплати дугове и започне нови живот. Џон је користио лажни пасош на име "Џон Џонс". Годинама су путовали и истраживали мјеста гдје би могли трајно да се населе, фокусирајући се на Панаму. Тамо су купили имање и планирали да изграде хотел за еко-туризам. Управо у Панами настала је чувена фотографија њих двоје са агентом за некретнине, која ће им касније запечатити судбину.
Пет година касније, 2007. године, Џон Дарвин је ушетао у полицијску станицу у Лондону, тврдећи да има амнезију. Рекао је полицајцима: "Мислим да сам ја онај човјек који је нестао." Његова супруга Ен глумила је шок и невјерицу пред медијима, тврдећи да је то чудо. Међутим, њихова прича се брзо распала када је у јавност процурила фотографија из Панаме на којој су обоје насмијани, снимљена годину дана раније.
Истрага је открила да је пар све вријеме био у контакту и да је Ен била саучесница у превари епских размјера. Обоје су осуђени на више од шест година затвора 2008. године.
Њихови синови, који нису знали ништа о очевом преживљавању, јавно су се одрекли родитеља након што су сазнали за њихову окрутну обману.
