Белгијанку (74) преварио "војник из БиХ", узео јој 18.500 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
У округу Хале-Вилворде почело је суђење због преваре “тешке” 18.500 евра, а чија је жртва била 74-годишња белгијска пензионерка.
Наиме, јуна, 2024. године жена из белгијског Беверена поднијела је пријаву да је жртва немилосрдне преваре. Њу је, наводно, преко фејсбука контактирао “професионални војник који је на служби у Босни и Херцеговини” и она се спријатељила с њим. Ипак, временом је то “пријатељство” прерасло у превару.
“Тај човјек ју је прво замолио да пребаци 2.500 евра, а затим још 16.000 евра, што је жена и учинила, упркос упозорењима своје банке. Тек када је тај такозвани пријатељ тражио још 59.000 евра, жртва је поднела пријаву“, рекао је јавни тужилац из Хале-Вилвордеа, образлажући случај, преносе Независне новине.
Ипак, када је полиција покренула истрагу, десио се невјероватан обрт. Наиме, према подацима Канцеларије јавног тужиоца, првих 2.500 евра завршило је на рачуну жене која тргује дијамантима, које је она прво пребацила у Њемачку, а затим на белгијски рачун. ИП адреса те исте жене је наводно коришћена и за пренос другог дијела плијена, 16.000 евра, на друге рачуне. Јавно тужилаштво стога захтјева затворску казну за трговкињу дијамантима. Уколико се заиста докаже да она стоји иза преваре, чека је казна од најмање 15 мјесеци.
Ипак, она је током суђења изнијела и своју стране причу, гдје тврди да је и она преварена.
Тенис
Шок: Карлос Алкараз пропушта Ролан Гарос?
Наводно, и она сама је доведена у заблуду. Њу је контактирао човјек који је желио да купи дијамант, и након што је провјерила његов идентитет, затражила је авансну уплату. Тај аванс је уплаћен, али је наводни купац накнадно одустао, након чега је морала да пребаци аванс на други рачун. Ни у једном тренутку није знала нити схватила да је тај аванс заправо жртвиних 2.500 евра. Такође, тврди да нема никакве везе са трансфером 16.000 евра.
