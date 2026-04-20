Хорор: Мајка и шесторо дјеце погинули у експлозији

АТВ
20.04.2026 20:28

Мајка и шесторо дјеце узраста од три до 11 година погинули су у експлозији која је довела до пожара у породичној кући у Мил Холу у америчкој савезној држави Пенсилванија, пренио је данас АП.

Узрок експлозије и даље је предмет истраге, при чему се као једна од могућности наводи цурење пропана, упркос томе што спољни резервоари тог гаса нису експлодирали нити допринијели експлозији и пожару.

Ватрогасци који су гасили кућу рекли су по доласку на лице мјеста да није било могуће спасити заробљене у пламену, и да су жртве пронађене тек након гашења пожара и претраге куће, пише Танјуг.

