Хорор: Мајка и шесторо дјеце погинули у експлозији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мајка и шесторо дјеце узраста од три до 11 година погинули су у експлозији која је довела до пожара у породичној кући у Мил Холу у америчкој савезној држави Пенсилванија, пренио је данас АП.
Узрок експлозије и даље је предмет истраге, при чему се као једна од могућности наводи цурење пропана, упркос томе што спољни резервоари тог гаса нису експлодирали нити допринијели експлозији и пожару.
Ватрогасци који су гасили кућу рекли су по доласку на лице мјеста да није било могуће спасити заробљене у пламену, и да су жртве пронађене тек након гашења пожара и претраге куће, пише Танјуг.
