Која занимања ће бити најтраженија у наредних пет година

Аутор:АТВ
Најбрже растућа занимања у наредних пет година налазе се у областима вјештачке интелигенције, здравства и зелене економије, уз снажан утицај дигитализације и аутоматизације.
Тржиште рада у наредних пет година пролази кроз убрзану трансформацију под утицајем вјештачке интелигенције, дигитализације, али и глобалног фокуса на здравство и зелену економију. Стручњаци истичу да ће се најбрже развијати занимања која комбинују технологију, податке и специјализована знања.
Највећи раст очекује се у технолошком сектору. Посебно се издвајају послови везани за вјештачку интелигенцију, машинско учење и анализу података. Ова занимања већ сада биљеже снажну потражњу, а тренд ће се додатно убрзати како компаније уводе аутоматизацију у пословање.
Међу најбрже растућим у овој области су:
Глобални извјештаји показују да су управо послови везани за податке и АИ међу најбрже растућима у свијету до 2030. године, са очекиваним растом и до троцифрених процената у појединим сегментима.
Други велики талас раста долази из сектора обновљивих извора енергије. Како државе прелазе на „зелену транзицију“, расте потражња за стручњацима у соларној, вјетро и енергетској индустрији. У фокусу су:
Овај сектор расте паралелно са глобалним инвестицијама у одрживу енергију и смањење емисија.
Због старења становништва у Европи и свијету, здравствени сектор остаје један од најстабилнијих и најбрже растућих. Потражња за медицинским радницима, његоватељима и здравственим техничарима стално расте.
Посебно се траже:
Раст онлајн куповине и глобалне испоруке робе подиже потражњу за радницима у логистици и транспорту. Иако нису "high-tech", ови послови постају кључни дио глобалне економије. У порасту су:
Најбрже растући послови у наредних пет година биће комбинација технологије, здравства и зелене економије. Док АИ и дигитализација мијењају начин рада, истовремено расту и традиционални сектори који обезбјеђују основне потребе друштва.
Другим ријечима – будућност рада неће припадати само ИТ стручњацима, већ свима који комбинују вјештине, прилагодљивост и специјализацију у индустријама које расту, пише Каматика.
