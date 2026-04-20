Која занимања ће бити најтраженија у наредних пет година

20.04.2026 20:27

Најбрже растућа занимања у наредних пет година налазе се у областима вјештачке интелигенције, здравства и зелене економије, уз снажан утицај дигитализације и аутоматизације.

Тржиште рада у наредних пет година пролази кроз убрзану трансформацију под утицајем вјештачке интелигенције, дигитализације, али и глобалног фокуса на здравство и зелену економију. Стручњаци истичу да ће се најбрже развијати занимања која комбинују технологију, податке и специјализована знања.

ИТ и вјештачка интелигенција – апсолутни лидери раста

Највећи раст очекује се у технолошком сектору. Посебно се издвајају послови везани за вјештачку интелигенцију, машинско учење и анализу података. Ова занимања већ сада биљеже снажну потражњу, а тренд ће се додатно убрзати како компаније уводе аутоматизацију у пословање.

Међу најбрже растућим у овој области су:

  • АИ и МЛ специјалисти
  • дата аналитичари и Биг Дата стручњаци
  • сајбер безбједносни експерти
  • софтверски инжењери

Глобални извјештаји показују да су управо послови везани за податке и АИ међу најбрже растућима у свијету до 2030. године, са очекиваним растом и до троцифрених процената у појединим сегментима.

Зелена економија и енергија

Други велики талас раста долази из сектора обновљивих извора енергије. Како државе прелазе на „зелену транзицију“, расте потражња за стручњацима у соларној, вјетро и енергетској индустрији. У фокусу су:

  • инжењери обновљивих извора енергије
  • стручњаци за енергетску ефикасност
  • еколошки и климатски консултанти

Овај сектор расте паралелно са глобалним инвестицијама у одрживу енергију и смањење емисија.

Здравство и њега – демографски погон раста

Због старења становништва у Европи и свијету, здравствени сектор остаје један од најстабилнијих и најбрже растућих. Потражња за медицинским радницима, његоватељима и здравственим техничарима стално расте.

Посебно се траже:

  • медицинске сестре и техничари
  • физиотерапеути
  • специјалисти за ментално здравље
  • Логистика, е-трговина и "реални сектор"

Раст онлајн куповине и глобалне испоруке робе подиже потражњу за радницима у логистици и транспорту. Иако нису "high-tech", ови послови постају кључни дио глобалне економије. У порасту су:

  • возачи и достављачи
  • складишни радници
  • логистички координатори

Најбрже растући послови у наредних пет година биће комбинација технологије, здравства и зелене економије. Док АИ и дигитализација мијењају начин рада, истовремено расту и традиционални сектори који обезбјеђују основне потребе друштва.

Другим ријечима – будућност рада неће припадати само ИТ стручњацима, већ свима који комбинују вјештине, прилагодљивост и специјализацију у индустријама које расту, пише Каматика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

