Цијене нафте поново скачу, ово је разлог

20.04.2026 07:01

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Цијене сирове нафте порасле су за више од пет одсто након што су Сједињене Америчке Државе (САД) напале ирански брод у Хормушком мореузу.

Трамп је раније објавио да су амерички маринци пресрели и заробили теретни брод који је пловио под иранском заставом и покушао пробити америчку блокаду.

Иако су Трампове тврдње демантовали из Ирана, цијене нафте на свјетском тржишту и даље су у порасту након што су прошле седмице нагло опале због објаве о отварању Хормушког мореуза. Цијена Брент барела јутрос је порасла 5,7 одсто, на 87,30 долара, док је на америчком тржишту барел поскупио више од 6,2 одсто, на 89,05 долара.

САД одржавају поморску блокаду иранских бродова и лука, док је Иран поново успоставио контролу над Хормушким мореузом, кроз који је пролазило око 20 одсто глобалног извоза нафте прије почетка рата.

Патрик де Хан из ГазБадија рекао је да ће цијене вјероватно поново расти како се буду шириле више цијене сирове нафте.

„Вјероватно ћемо сутра послијеподне поново видјети раст цијена“, написао је, напомињући пад у већини држава током протекле седмице.

Подсјећамо, након што су Иранци и Трамп прошле седмице објавили да је Хормушки мореуз отворен, цијене нафте су пале за 10 одсто. Цијена ВТИ нафте пала је за 11,8 одсто на 83 долара.

Пад је услиједио и код цијене Брент сирове нафте, која је пала за 11,32 одсто на 88 долара.

