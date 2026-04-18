САД попустиле санкције: Дозвољена куповина руске нафте због кризе на тржишту

18.04.2026 18:59

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Администрација америчког предсједника Доналда Трамп јуче је донијела одлуку о новом тромјесечном изузећу од санкција, којим се државама привремено омогућава куповина руске нафте и нафтних деривата на мору, након што је претходно изузеће истекло 11. априла.

Ова мјера представља наставак раније политике ублажавања санкција и омогућава наставак трговине руском нафтом у ограниченом периоду, с циљем стабилизације глобалног енергетског тржишта.

Влада Сједињених Америчких Држава овим потезом настоји утицати на пад цијена нафте, које су порасле усљед поремећаја изазваних сукобима на Блиском истоку. Повећањем доступности сирове нафте на свјетском тржишту жели се ублажити притисак на цијене енергената.

Специјални изасланик руског предсједника Кирил Дмитријев изјавио је на платформи Телеграм да ће ново изузеће „утицати на више од 100 милиона барела нафте која је тренутно у транзиту“. Према његовим ријечима, укупна количина нафте обухваћена оба изузећа сада достиже око 200 милиона барела, преноси Ројтерс.

Према доступним информацијама, ријеч је о привременој мјери усмјереној на краткорочну стабилизацију тржишта, док америчке санкције против руске нафте формално остају на снази, преноси Аваз.

