Ово је масовни убица из Кијева! Узео таоце у супермаркету, најмање пет мртвих

Мушкарац са аутоматском пушком отворио је ватру на људе у супермаркету у насељу Демијивка у Кијеву. Како јављају украјински медији, убијено је пет особа, а више је рањено. Међу повријеђенима има и дјеце, а специјалне полицијске снаге убиле су нападача.
Саопштено је да полиција спроводи специјалну операцију у том дијелу Кијева, а на лице мјеста упућене су полицијске патроле и специјална јединица КОРД. Становници Демијивке су замољени да остану у својим домовима.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски огласио се због овог масакра.
"Министар унутрашњих послова Украјине Ихор Клименко управо је извијестио да је нападач у Кијеву, који је отворио ватру на цивиле, елиминисан. Све околности се утврђују. Тренутно је потврђено да је 5 особа убијено. Моје саучешће породицама и вољенима. Десет особа је тренутно хоспитализовано са повредама и траумама. Сви добијају неопходну помоћ. Четири таоца су спасена", објавио је он на платформи X.
Зеленски је рекао да очекује брзу истрагу.
"На случају раде истражитељи Националне полиције и Службе безбједности Украјине (СБУ). Наложио сам министру унутрашњих послова и начелнику Националне полиције Украјине да све провјерене информације о овом случају учине доступним јавности", додао је он.
Према изворима портала Украинска Правда, нападач се зове Дмитро Василченков. Рођен 21. априла 1968. године у Москви, имао је држављанство Украјине и раније је живео у Бахмуту (Доњецка област), пре него што се преселио у кијевски округ Холосијевски.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
