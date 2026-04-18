Ово је масовни убица из Кијева! Узео таоце у супермаркету, најмање пет мртвих

18.04.2026 18:47

Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dan Bashakov

Мушкарац са аутоматском пушком отворио је ватру на људе у супермаркету у насељу Демијивка у Кијеву. Како јављају украјински медији, убијено је пет особа, а више је рањено. Међу повријеђенима има и дјеце, а специјалне полицијске снаге убиле су нападача.

Саопштено је да полиција спроводи специјалну операцију у том дијелу Кијева, а на лице мјеста упућене су полицијске патроле и специјална јединица КОРД. Становници Демијивке су замољени да остану у својим домовима.

Предсједник Украјине Володимир Зеленски огласио се због овог масакра.

"Министар унутрашњих послова Украјине Ихор Клименко управо је извијестио да је нападач у Кијеву, који је отворио ватру на цивиле, елиминисан. Све околности се утврђују. Тренутно је потврђено да је 5 особа убијено. Моје саучешће породицама и вољенима. Десет особа је тренутно хоспитализовано са повредама и траумама. Сви добијају неопходну помоћ. Четири таоца су спасена", објавио је он на платформи X.

Зеленски је рекао да очекује брзу истрагу.

"На случају раде истражитељи Националне полиције и Службе безбједности Украјине (СБУ). Наложио сам министру унутрашњих послова и начелнику Националне полиције Украјине да све провјерене информације о овом случају учине доступним јавности", додао је он.

Према изворима портала Украинска Правда, нападач се зове Дмитро Василченков. Рођен 21. априла 1968. године у Москви, имао је држављанство Украјине и раније је живео у Бахмуту (Доњецка област), пре него што се преселио у кијевски округ Холосијевски.

