Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

Теглице са храном за бебе компаније Хип, од кромпира и шаргарепе, повучене су из више од 1.000 супермаркета СПАР у Аустрији.
Разлог повлачења су безбједносни разлози, јер је храна потенцијално опасна по живот, саопштили су данас представници произвођача беби хране и ланца супермаркета.
- Не може се искључити сумња да је опасна супстанца убачена у наш производ - саопштио је Хип, преноси Ројтерс.
Портпарол СПАР супермаркета изјавио је да је масовно повлачење Хип теглица са храном за бебе мјера предострожности која ће се применити на 1.500 продавница у Аустрији.
- Према нашим тренутним сазнањима, ова критична ситуација укључује спољно криминално мешање које утиче на дистрибутивни канал СПАР у Аустрији - рекао је портпарол Хип додајући да су производња и контрола квалитета остали непромењени.
СПАР и Хип су саветовали купцима да не конзумирају садржај тегли купљених у супермаркетима СПАР у Аустрији и потврдили да ц́е купци добити потпуни повраћај новца за враћене производе.
Аустријска полиција није одмах одговорила на захтјев Ројтерса да прокоментарише овај случај.
